Con Kena Mobile ottieni 100GB e minuti illimitati a 4,99 euro

In un mercato mobile sempre più competitivo, Kena Mobile sorprende con un’offerta pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Si chiama Flash 100 Online ed è la nuova proposta tariffaria dell’operatore virtuale del gruppo TIM. Per soli 4,99€ al mese, l’utente ha accesso a 100GB di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al mese. Un pacchetto ricco, ideale per chi utilizza il telefono tutti i giorni sia per lavoro che per svago.

Kena Mobile: più vantaggi con la ricarica automatica e un’app per gestire tutto con semplicità

L’offerta Kena si rinnova in automatico ogni mese, nel medesimo giorno dell’attivazione, purché sia presente credito sufficiente sulla SIM. L’attivazione richiede un contributo iniziale di 5€, ma la scheda è gratuita. In più, all’interno del pacchetto promozionale sono inclusi 7GB utilizzabili per la navigazione internet presso i Paesi dell’Unione Europea, per non restare mai disconnessi anche durante i viaggi. La connessione in Italia si appoggia alla rete TIM. Essa raggiunge una velocità massima di 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Chi decide di attivare la ricarica automatica riceve 100GB extra ogni mese, senza costi extra. La ricarica viene effettuata in automatico tramite carta di credito o PayPal, in modo che il rinnovo dell’offerta avvenga puntualmente. Ancora, con il servizio Restart, si può anticipare la scadenza mensile e ottenere subito un nuovo piano completo di minuti, SMS e dati, mantenendo sempre lo stesso prezzo.

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità da alcuni operatori virtuali, tra cui Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e molti altri. L’app MyKena permette di monitorare credito residuo, consumo dati e gestire più linee in contemporanea grazie alla funzione multi-login. Disponibile su Android e iOS, l’app è uno strumento pratico per acquistare nuove opzioni, effettuare ricariche o cambiare piano in pochi click. Insomma, con trasparenza nelle condizioni, servizi semplici da usare e un’assistenza super accessibile, Kena Mobile si posiziona come la scelta ideale per chi cerca qualità a basso costo.