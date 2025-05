iPhone 17 Air e il problema del quarto iPhone di Apple

Il 2025 vedrà per la prima volta un cambiamento radicale tra le fila di iPhone rilasciati da Apple, dopo diverso tempo infatti l’azienda manderà definitivamente in pensione il modello plus in favore di un nuovo modello definito Air, segnando un passaggio storico per la società che ha deciso di non bucare più su un modello che effettivamente da diverso tempo non trovava il consenso che l’azienda sperava.

Il dubbio di Gurman

Mark Gurman nella sua rubrica Power On ha voluto però sollevare un dibattito proprio per quanto riguarda il problema del quarto iPhone di Apple, dei diversi anni infatti l’azienda rilascia quattro modelli rappresentati da iPhone base, Plus, Pro e Pro max, di cui il secondo non ha mai riscontrato il successo che Apple sperava, quest’ultimo ora verrà sostituito con il modello Air ed Apple sembra proprio voler puntare sul cambio di identità radicale che questo modello comporta, ovvero rinunciare a qualche caratteristica tecnica in favore di un design estremo che valorizza la sottigliezza del dispositivo.

La formula dunque che Apple ritiene vincente sia quella di cambiare totalmente l’identità di un modello di iPhone per cercare di conquistare una fetta di utenza propria che vuole puntare su questo modello, ciò però corre il rischio di porre questo modello di iPhone in un vero e proprio limbo di tutto o nulla, chi infatti si occupa di creare contenuti e apprezza le caratteristiche fotografiche offerte dei modelli Pro e Pro max ovviamente punterà su questi ultimi, di contro l’altra fetta dell’utenza non vorrà spendere cifre troppo importanti e dunque punterà sul modello base che ovviamente offrirà un prezzo inferiore rispetto al modello Air, quest’ultimo dunque potrebbe ritrovarsi in un vero e proprio limbo indefinito all’interno del quale farebbe difficoltà a rivendicare una propria posizione esatta all’interno del mercato, rischiando di fare una fine simile a quello del suo predecessore.