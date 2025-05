Fastweb: 3 offerte distruggono TIM e Vodafone, ecco fino a 300GB in 5G

Fastweb aggiorna il suo catalogo di offerte telefoniche mobili con tre nuove proposte pensate per chi cerca molti giga, trasparenza nei costi e zero vincoli contrattuali. Magari qualcuno già conosce i nomi di queste offerte che sono rispettivamente Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi. La cosa bella delle soluzioni proposte dal gestore virtuale è che ognuna di esse può garantire esigenze diverse a chi le sceglie. C’è da precisare che ognuna delle promozioni in questione permette di avere telefonate senza limiti verso tutti e 100 messaggi ogni mese verso chiunque. ognuna con caratteristiche diverse per rispondere a varie esigenze. Tutte le tariffe includono minuti illimitati verso tutti, 100 SMS al mese e possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore.

Fastweb Mobile con 150 giga al mese per soli 8,95€

La più accessibile è Fastweb Mobile, che con 8,95€ al mese offre 150 GB al mese, minuti illimitati e 100 SMS. Una proposta equilibrata per chi naviga molto ma non ha bisogno del 5G. È inclusa la spedizione gratuita della SIM o, in alternativa, la eSIM virtuale, utile per attivare tutto in tempi brevi.

Mobile Full offre 200 giga in 5G a 10,95€ al mese

Chi vuole sfruttare la velocità del 5G può scegliere Mobile Full, a 10,95€ al mese. Oltre ai soliti minuti e SMS, include 200 GB mensili su una delle reti mobili più veloci d’Italia, come riconosciuto da test indipendenti. Anche in questo caso si può optare per la eSIM gratuita o la SIM fisica con spedizione inclusa.

Mobile Maxi: 300 giga e servizi extra per soli 12,95€

Al vertice dell’offerta troviamo Mobile Maxi: al prezzo di 12,95€ al mese si ricevono 300 GB al mese, oltre a due bonus extra già inclusi. Il primo è Fastweb Protect, servizio di sicurezza online, il secondo è l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi ha animali domestici.

Attivazione semplice e senza sorprese

Tutte le offerte prevedono un costo iniziale di 10€ una tantum e possono essere attivate facilmente tramite SPID, carta d’identità elettronica o video identificazione. Fastweb garantisce zero costi nascosti, massima chiarezza e nessun vincolo.

Con queste proposte, Fastweb punta a offrire tariffe complete, moderne e facili da attivare, ideali per chi vuole tutto, senza complicazioni.