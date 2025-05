Iliad, promo FOLLE soltanto per pochi giorni

L’operatore telefonico Iliad vanta da sempre una notevole proposta telefonica e fin dal suo debutto ufficiale sul mercato ha sempre stupito gli utenti con la sua convenienza, ma questa volta ha davvero esagerato. Gli utenti possono infatti attivare ora un’offerta davvero eccezionale, ovvero l’offerta mobile denominata Iliad Top 250 Plus. Quest’ultima è una versione ancora più ricca della precedente offerta lanciata dall’operatore. Tutti gli interessati avranno ancora però pochi giorni per poterla attivare sul proprio numero telefonico.

Iliad, questa offerta è FOLLE ma sarà disponibile all’attivazione solo per pochi giorni

Gli utenti interessati a passare all’operatore telefonico Iliad potranno attivare un’offerta mobile davvero eccezionale, ma solo per pochi altri giorni. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Iliad Top 250 Plus. Si tratta di una nuova versione di un’offerta mobile lanciata ufficialmente dall’operatore qualche tempo fa. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, però, questa offerta sarà a disposizione degli utenti soltanto per qualche altro giorno.

L’offerta in questione sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto fino alla giornata del prossimo 6 maggio 2025. Come sempre, è probabile che l’operatore decida di prorogare ulteriormente questa offerta, oppure potrebbe decidere di far tornare la precedente versione di quest’ultima. Per il momento però non sappiamo cosa deciderà l’operatore in merito.

Iliad Top 250 Plus è una delle offerte più convenienti mai presentate fino ad ora. Nello specifico, l’offerta include nel suo bundle fino a 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. A differenza della precedente versione, poi, qui gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche fino a 25 GB da utilizzare in Europa per navigare in roaming. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere una spesa di solo 9,99 euro al mese.