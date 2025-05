Samsung Galaxy S25 è SUPER ECONOMICO su Amazon: prezzo dimezzato

Gli utenti si ritrovano in questi giorni a poter approfittare davvero di una occasione più unica che rara, con la possibilità di mettere le mani sul Samsung Galaxy S25, raggiungendo il prezzo più basso degli ultimi mesi. Lo smartphone top di gamma è disponibile nella sua variante 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, con spedizione gestita da Amazon e consegna in tempi veramente ridottissimi.

La prima cosa che notiamo guardando la scheda tecnica dello smartphone sono sicuramente dimensioni inferiori alla media, infatti il prodotto raggiunge solamente un peso di 162 grammi, con 147,9 x 70,5 e soli 7,2 millimetri di spessore. Il tutto viene accompagnato dalla presenza di un display da 6,2 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, risoluzione di 1080 x 2340 pixel con 416 ppi ed anche oltre 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy S25: ecco quanto costa su Amazon

L’acquisto dello smartphone di punta dell’azienda sudcoreana porta con sé un risparmio superiore al normale, infatti oggi gli utenti possono effettivamente farlo proprio con una spesa finale di soli 626,99 euro, con consegna a domicilio gratuita e soprattutto in versione completamente sbrandizzata. Lo potete acquistare a questo link.

Nulla da dire per la qualità del comparto fotografico, infatti nella parte posteriore sono presenti tre sensori differenti: 50 megapixel, principale di ottima qualità, ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con teleobiettivo da 10 megapixel che apre le porte verso la possibilità di riuscire a realizzare scatti di qualità a prescindere dalla distanza del soggetto che si vuole inquadrare. Ciò che convince meno è forse la durata della batteria, una autonomia complessiva in parte limitata dalla capacità di soli 4000 mAh, quantitativo sufficiente, ma che non raggiunge i livelli che altre realtà sono in grado di offrire.