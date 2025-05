Truffa in corso e soldi scomparsi: ecco il messaggio che gira tramite e-mail

È capitato purtroppo anche oggi: gli utenti si sono imbattuti in una truffa pericolosa che potrebbe costare loro soldi e dati. In realtà qualcuno ha segnalato più di un testo, ci sono infatti i due messaggi che potrebbero rendere la vita difficile anche a quelli all’apparenza più esperti.

Truffa a nome di un’azienda che si occupa di luce e gas, l’altro messaggio parla di Netflix

Ci sono diverse truffe che gravitano intorno agli utenti ogni giorno ma le due che stanno prendendo piede in questi ultimi tempi avrebbero degli incredibile. La prima truffa è quella qui in basso e bisogna starci particolarmente attenti per non restare scottati:

“Le ultime bollette di Luce&Gas ti sono sembrate troppo care?

Ti è stato assegnato un fornitore diverso dal tuo?

Niente paura!

Se con la fine del mercato tutelato non hai scelto in autonomia un fornitore di energia e gas, te n’è stato assegnato uno dallo Stato.

E se stai pagando cara la tua bolletta significa che NON è il più conveniente per i tuoi consumi.

Ti aiutiamo a esaminare la tua bolletta e a scegliere una tariffa luce e gas davvero vantaggiosa per i tuoi consumi.

Scopri ora qual è il fornitore più conveniente nella tua zona in pochi e semplici passaggi.

VERIFICA IL FORNITORE PIÙ CONVENIENTE NELLA TUA ZONA“.

In realtà sta girando anche un altro messaggio che potrebbe sapere di truffa in quanto parla di una sorta di sondaggio da condurre per Netflix, cosa che di certo il celebre servizio streaming non invia in questo modo. Ecco il testo:

“Guarda le tue serie preferite

Caro fan delle serie TV,

Sei stato selezionato per ricevere un abbonamento a Netflix a soli 2 € al mese. Ti basterà rispondere a 3 semplici domande su Netflix.

Clicca sul pulsante qui sotto per partecipare al sondaggio!

Partecipa al sondaggio!“.