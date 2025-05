1Mobile: questa promo e batte tutte con una super opzione

Al giorno d’oggi, uno step fondamentale quando decidiamo di utilizzare il nostro smartphone, sicuramente è la sottoscrizione di un’offerta in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze, la formula più diffusa ormai è quella che include minuti, SMS e giga di Internet per poter navigare in tutta comodità, di conseguenza scegliere una promo in grado di soddisfare le nostre necessità e di primaria importanza per poter godere di un’esperienza d’uso certamente soddisfacente e soprattutto in grado di farci fare ciò di cui abbiamo bisogno senza pensieri, scegliere una promozione adatta dunque è indispensabile e fortunatamente il mercato italiano della telefonia offre davvero copiose soluzioni dal momento che tutti i provider hanno cataloghi di offerte, decisamente vasti che ci permettono di avere una scelta perfetta.

Tra gli operatori, certamente più di spicco in Italia, abbiamo 1Mobile, L’operatore in questione infatti da diversi anni garantisce offerte sempre molto competitive e caratterizzate da costi di accesso decisamente convenienti, sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova promozione che garantisce delle caratteristiche davvero di primo livello, scopriamo insieme che cosa offre in modo da fare la scelta più giusta.

Tanti dati in 5G

L’offerta attualmente è disponibile sul sito ufficiale del provider tinto di rosso garantisce la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il punto di forza però è il prezzo, per il primo mese ammonterà a soli cinque euro per poi salire a 7,99 € fissi per sempre al mese, un’altra chicca che l’operatore garantisce risulta la disponibilità a garantire la portabilità gratuita da qualsiasi operatore per coloro che desidera mantenere il proprio numero di telefono, si tratta di una chicca molto importante dal momento che sono davvero pochi gli operatori che al giorno d’oggi permettono di effettuare la portabilità in modo completamente gratuito.