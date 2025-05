CoopVoce Evo 250, offerta ASSURDA solo un questo negozio

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco stupito tutti con una nuova fantastica promozione. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta nota come CoopVoce Evo 250. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, sarà disponibile all’attivazione soltanto presso gli ipermercati della Sicilia. Si tratta infatti di un’offerta speciale nota come “Speciale promo di lancio”. Vediamo qui di seguito cosa include.

CoopVoce Evo 250, nuova super offerta mobile soltanto presso questi punti vendita

In questi ultimi giorni è arrivata una nuova super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova super offerta denominata CoopVoce Evo 250. Si tratta di un’offerta davvero speciale, resa disponibile con la promo “Speciale promo di lancio”. L’offerta in questione sarà però disponibile all’attivazione soltanto presso gli ipermercati autorizzati della Sicilia, almeno per il momento.

La disponibilità dell’offerta sarà per un periodo di tempo limitato, in particolare dal 5 al 31 maggio 2025. Gli utenti potranno dunque attivare un’offerta mobile estremamente vantaggiosa che lascia letteralmente senza parole. CoopVoce Evo 250 ha infatti un costo per il rinnovo mensile pari a soli 4,90 euro.

Nonostante questo, l’operatore virtuale sta proponendo un enorme bundle a cui accedere. In particolare, si avranno a disposizione fino ad addirittura 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Come da tradizione dell’operatore, il bundle dell’offerta include poi fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Anche per questa offerta, l’operatore virtuale sta proponendo gratuitamente il costo di attivazione.

Si tratta dunque di un’offerta eccezionale. Ricordiamo però per tutti gli interessati che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili altrettante super offerte. Tra queste, non possiamo non ricordare ad esempio l’offerta denominata CoopVoce Evo 100. Quest’ultima ha un costo di 7,90 euro al mese ed include fino a 100 GB di traffico dati per navigare.