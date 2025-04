CoopVoce, EVO 250 è la promo migliore: costa solo 8,90€ mensili

Il panorama delle offerte mobile si arricchisce con una proposta molto interessante firmata CoopVoce. Il gestore virtuale punta in alto e presenta EVO 250, una nuova tariffa pensata per chi vuole tanti giga, messaggi e chiamate senza preoccuparsi di rincari futuri.

Ecco di nuovo EVO 250, l’offerta che in tanto desideravano già tempo fa

Con questa offerta si ottiene ogni mese il meglio che c’è e di certo non è un mistero. Ecco infatti tutta la mercanzia a disposizione con la EVO 250 di CoopVoce:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

1000 SMS da inviare ogni mese;

200 GB in 4G per navigare su rete TIM.

Il costo è di 8,90€ al mese, con prezzo bloccato per sempre. È proprio questo uno dei punti forti della promo: non sono previsti aumenti nel tempo né sorprese in bolletta.

Attivazione gratuita entro fine aprile

Chi sceglie EVO 250 entro il 30 aprile 2025 potrà attivarla senza costi aggiuntivi. L’iniziativa è rivolta soprattutto a chi sta pensando di lasciare il proprio attuale operatore, con l’obiettivo di risparmiare e ottenere una tariffa completa.

Come da tradizione CoopVoce, non ci sono vincoli di durata né costi nascosti. Inoltre, la SIM può essere richiesta sia online che presso i punti vendita Coop.

Una risposta alle offerte premium degli altri gestori

Con EVO 250, CoopVoce entra direttamente in concorrenza con le promozioni più aggressive dei grandi operatori, offrendo un pacchetto ricco e conveniente. L’assenza del 5G può non essere un problema per molti utenti, soprattutto per chi cerca stabilità e affidabilità più che velocità estreme.

L’offerta si rivolge a chi usa intensamente lo smartphone tra telefonate, chat e video, ma non vuole spendere cifre elevate ogni mese. CoopVoce, forte della rete TIM, punta su semplicità, chiarezza e trasparenza.

Chi sta valutando un cambio operatore ha quindi una nuova opzione da considerare, con la garanzia di un prezzo fissoe una quantità di dati adatta anche a usi intensivi.