Password e sicurezza, a maggio c’è la giornata mondiale in vita a stare più attenti

Qualche giorno fa, il primo giovedì di maggio, si è tenuto come sempre il World Password Day, giornata organizzata per ricordare l’importanza di proteggere la propria identità digitale attraverso password sicure, aggiornate e complesse. Si tratta infatti di un aspetto fondamentale soprattutto attualmente visto che le password finiscono sul web quotidianamente.

Una giornata per proteggere la nostra vita digitale

Bisogna infatti tenere conto, alla luce di quanto detto nel paragrafo introduttivo, che le password ad oggi sono fondamentali per varie motivazioni. La prima è che ogni profilo, ogni casella e-mail e ogni conto bancario è protetto proprio da un codice. Bisogna tenere conto però che molto spesso una password da sola potrebbe essere insufficiente a garantire la sicurezza ed è per questo motivo che è stata consigliata l’autenticazione a due fattori. Una password sicura dovrebbe:

contenere lettere maiuscole e minuscole;

includere numeri e, eventualmente, simboli;

essere lunga e difficile da prevedere.

Lunghezza e casualità contano più dei simboli

Contrariamente a quanto si pensa, non basta inserire caratteri speciali per rendere una password davvero efficace. A fare la differenza sono la lunghezza e la casualità della sequenza. Ecco perché una passphrase apparentemente bizzarra come correttocavallobatteriagraffetta può risultare molto più sicura di “P@ssw0rd123!”.

Le password da evitare? Le classiche come “123456”, “qwerty”, “Password123” o perfino “LetMeIn”. Gli hacker utilizzano spesso attacchi a dizionario, provando prima le combinazioni più comuni. Questo include nomi di animali domestici, squadre del cuore, date di nascita o parole di senso compiuto.

Un gesto semplice, ma decisivo

Anche un piccolo gesto come aggiornare le proprie credenziali può fare la differenza contro i rischi informatici. Sfruttare il Password Day per fare una revisione generale è un’abitudine preziosa, tanto per i singoli quanto per le aziende. E se possibile, meglio ancora utilizzare un password manager, in grado di generare e salvare chiavi uniche e sicure per ogni servizio.

La sicurezza online parte proprio da qui.