Coopvoce Evo 250, l’offerta chiara e senza sorprese!

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente vuoi una tariffa chiara, onesta e senza sorprese, forse questa è la volta buona per dare un’occhiata a CoopVoce. Fino al 30 aprile, c’è un’offerta che merita davvero attenzione: si chiama EVO 250, costa 8,90 euro al mese e — questa è la parte interessante — il prezzo non cambierà mai. Sì, hai capito bene: per sempre.

Coopvoce Evo 250, l’offerta che cercavi

Dentro ci trovi 250 GB di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. E non ci sono costi nascosti, vincoli o attivazioni strane che ti ritrovi a pagare dopo due mesi. L’attivazione è gratuita, e puoi decidere se ricevere la SIM comodamente a casa oppure ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop sparsi in tutta Italia (sono più di 900!).

Anche la spedizione è gratuita se fai tutto online. E se sei già cliente CoopVoce, nessun problema: puoi passare tranquillamente a EVO 250 senza pagare nulla per il cambio piano.

La cosa che colpisce — in mezzo a tutte le offerte che spuntano ogni giorno — è che CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Mai. Un dettaglio non da poco, in tempi in cui tutto tende a salire tranne la qualità del servizio.

A proposito di qualità: con EVO 250 hai una copertura del 99,8% sul territorio nazionale, puoi usare il telefono come hotspot (senza costi extra), hai il servizio VoLTE per chiamate ad alta definizione e puoi navigare anche mentre sei al telefono. Inoltre, i numeri a sovrapprezzo sono bloccati di default e c’è un sistema di assistenza che funziona via app, chat o anche con uno specialista.

Insomma, un’offerta semplice, diretta e senza il solito gergo complicato. Se vuoi una SIM che funzioni bene, con tanto spazio per navigare e un prezzo onesto, EVO 250 di CoopVoce è sicuramente un’opzione da tenere d’occhio. Ma ricordati: c’è tempo solo fino al 30 aprile.