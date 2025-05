Honor Magic Pro: nuovi dettagli sulla fotocamera

Il futuro del settore smartphone si prepara a compiere un ulteriore salto in avanti. Ciò sarà possibile grazie all’arrivo dell’Honor Magic 8 Pro. Secondo le più recenti indiscrezioni, il nuovo modello sarà dotato di un comparto fotografico da ben 300 MP. Una cifra che, già da sola, cattura l’attenzione degli appassionati di fotografia mobile. Nel dettaglio, si parla di una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da una ultra-grandangolare anch’essa da 50 MP. A ciò si aggiunge un teleobiettivo da ben 200 MP. Anche se la risoluzione complessiva è analoga a quella del precedente Magic 7 Pro, Honor ha concentrato gli sforzi su miglioramenti qualitativi.

Honor presenta un nuovo comparto foto per il suo nuovo modello

È stato ipotizzato l’uso del sensore OV50Q di OmniVision da 1/1,3”. Quest’ultimo, già visto sul modello precedente, ora risulta potenziato grazie a nuove tecnologie software. Tra cui spiccano funzionalità descritte come “Smooth frame transition” e “Super frame synthesis”. Al momento, i dettagli non siano del tutto chiari. Eppure, tutto lascia pensare ad un impiego massiccio dell’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scatto.

Inoltre, si prevedono importanti cambiamenti anche nella messa a fuoco automatica e nella gestione dell’HDR. Due aspetti fondamentali per garantire risultati professionali in qualsiasi condizione di luce. A gestire tale potente comparto fotografico sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 di Qualcomm, che integra un ISP (Image Signal Processor) di ultima generazione.

E non è tutto. Il nuovo Honor Magic 8 Pro promette anche novità per il design. Lo schermo sarà più compatto, passando da 6,78 a 6,59 pollici. Il display manterrà una risoluzione 1,5K, tecnologia OLED e un refresh rate a 120 Hz. Mentre le cornici risultano più sottili, inferiori al millimetro.

Con tali premesse il nuovo Honor Magic 8 Pro promette di apportare un cambiamento importante per il settore smartphone. In particolare, riguardo gli standard della fotografia mobile. Non resta che attendere e scoprire se Honor manterrà davvero tali promesse.