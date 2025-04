Honor X70i è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Honor continua a sfornare nuovi prodotti di rilievo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha svelato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo membro della famiglia Honor X70. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Honor X70i, uno smartphone di fascia media dall’evento rapporto tra qualità e prezzo, vista la scheda tecnica. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Honor presenta ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Honor X70i

Honor X70i è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ed è stato da poco presentato in veste per il mercato cinese. Come già detto in apertura, una delle sue caratteristiche principali è l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Nonostante sia venduto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale, infatti, la sua scheda tecnica è decisamente notevole.

Lo smartphone presenta infatti un ampio display con tecnologia OLED. La diagonale è pari a pollici, ha una elevata risoluzione ed una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre la luminosità di picco arriva addirittura a 3500 nits. In alto al centro trova poi posto un foro ovale che ospita una fotocamera anteriore per i selfie. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, è costituito da un sensore fotografico principale da ben 108 MP.

L’azienda ha poi curato molto l’aspetto estetico. Lo smartphone è infatti disponibile in ben quattro colorazioni, ovvero Black, Blue, White e Blue. Queste ultime due dispongono poi di una particolare rifinitura. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, l’azienda ha deciso di adottare un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7025. Quest’ultimo viene poi supportato ulteriormente da diversi tagli di memoria che comprendono 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 oppure 512 GB di storage interno. Chiudono la scheda tecnica una batteria da 6000 mah e la certificazione di resistenza IP68/IP69.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo mid-range Honor X70i verrà distribuito inizialmente per il mercato cinese. Il prezzo partirà da circa 180 euro al cambio attuale.