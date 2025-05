Google rimuove il supporto per Quick Share su PC: resta solo la versione Samsung

Quick Share

Google ha deciso di interrompere il supporto ufficiale per l’app Quick Share per Windows, lasciando disponibile soltanto la versione personalizzata per i dispositivi Samsung Galaxy. La modifica è già effettiva per i nuovi download.

Fine della versione universale per Windows

L’app Quick Share di Google per Windows non è più disponibile sul Microsoft Store per la maggior parte dei PC, con l’unica eccezione rappresentata dai modelli Samsung Galaxy Book. Gli utenti che tentano di scaricare l’app da computer non Samsung ricevono ora un messaggio di incompatibilità del dispositivo.

Quick Share era stata lanciata da Google come evoluzione della funzione Nearby Share, offrendo trasferimenti rapidi di file tra Android e PC Windows, senza cavi né connessioni complesse. La nuova decisione limita fortemente l’adozione della piattaforma, restringendola a una fascia di dispositivi specifici.

Google aveva annunciato a inizio 2024 una partnership con Samsung per unificare Nearby Share e Quick Share, integrando la funzionalità di condivisione nativa anche nei Galaxy Book. Da allora, la versione co-sviluppata con Samsung è stata promossa come principale canale ufficiale per l’uso su Windows.

L’app disponibile sul sito Samsung continua a offrire le stesse funzioni di trasferimento tra dispositivi Android e PC, ma solo per utenti che possiedono un Galaxy Book o altri PC Samsung compatibili. Per gli altri utenti Windows, non è più possibile scaricare la versione Google, né attraverso il sito ufficiale né tramite Microsoft Store.

Al momento, Google non ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’abbandono della versione universale di Quick Share. Tuttavia, la rimozione dell’app dallo store e la comparsa di messaggi di errore per i dispositivi non supportati suggeriscono un cambio di strategia consolidato.

L’azienda sembra aver scelto di concentrare il supporto sulla versione ottimizzata per i PC Samsung, probabilmente per semplificare la manutenzione e ridurre problemi di compatibilità. Non è chiaro se questa decisione sia definitiva o se verrà reintrodotto un supporto più ampio in futuro.

La scelta di limitare Quick Share solo ai PC Samsung Galaxy avrà un impatto diretto su tutti gli utenti Windows che utilizzavano l’app per trasferire file tra smartphone Android e computer. In assenza della versione ufficiale, l’unica alternativa rimane l’uso di soluzioni di terze parti o servizi cloud.

Per molti utenti, Quick Share rappresentava un sistema rapido e diretto per spostare foto, video e documenti tra dispositivi, senza dover utilizzare cavi o sincronizzazioni manuali. La rimozione riduce l’interoperabilità tra Android e Windows, in un momento in cui altri ecosistemi, come Apple, continuano a rafforzare l’integrazione tra piattaforme.