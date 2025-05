Quick Share di Google anche per la versione di Samsung per Windows, ora è compatibile

Google e Samsung continuano a collaborare per migliorare la condivisione rapida dei file, questa volta concentrandosi sulla piattaforma Windows. Con l’ultimo aggiornamento dell’app Quick Share per PC, la versione 1.0.2180.0, Google ha introdotto la piena compatibilità con la versione sviluppata da Samsung. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra i due ecosistemi, iniziata nel 2023 quando Nearby Share di Google si è fusa con Quick Share di Samsung su Android. Erano stati tanti gli utenti che in passato si erano lamentati della mancata compatibilità per quanto riguarda proprio la versione destinata ai dispositivi Samsung. Ora però il problema sembra essere finalmente rientrato per grande sorpresa degli utenti.

Un passaggio graduale al sistema di Samsung

A partire dal 28 maggio 2025, sui laptop Samsung verrà gradualmente dismessa l’app “Quick Share from Google”. Chi tenterà di scaricarla verrà automaticamente reindirizzato alla versione ufficiale di Samsung, ora considerata la principale. Si tratta di una transizione già prevista nei piani dell’azienda sudcoreana, che aveva annunciato l’obiettivo di rendere i propri dispositivi pienamente compatibili entro il terzo trimestre dell’anno.

Tra le novità principali introdotte con questo aggiornamento:

Corretta un’anomalia che causava crash dell’app;

Migliorata la stabilità del Bluetooth GATT , responsabile dell’individuazione tra dispositivi;

L’app è stata rinominata semplicemente “Quick Share” , rimuovendo il riferimento esclusivo a Google, per riflettere la nuova co-gestione tra le due aziende;

Introdotta la piena compatibilità con l’app Quick Share di Samsung.

Verso un’esperienza unificata

Questo aggiornamento rende l’esperienza d’uso più fluida per tutti coloro che utilizzano PC Windows e smartphone Android, semplificando la condivisione dei file tra dispositivi senza necessità di app distinte. Unificando i due sistemi, Samsung e Google vogliono ridurre la frammentazione e migliorare l’efficienza dell’intero ecosistema Android, anche su desktop. Questa dunque è una risorsa ancora più utile per chi si serve di un dispositivo Samsung e si rapporta ad un computer con a bordo la piattaforma Windows.