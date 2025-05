Duolingo sostituisce i suoi dipendenti con l’AI?

L’intelligenza artificiale continua a condurre la propria rivoluzione. Arrivando a cambiare anche il modo in cui le aziende operano. Un esempio viene fornito da Duolingo. Il CEO dell’azienda, Luis von Ahn, ha annunciato l’adozione di una strategia “AI-first”. Ciò significa che Duolingo punta ad un’organizzazione che pone l’intelligenza artificiale al centro di ogni processo. Dalla produzione dei contenuti fino alle decisioni di assunzione. Ma cosa significa davvero essere “AI-first”? Quali saranno le implicazioni di tale cambiamento?

Duolingo: dettagli sul nuovo assetto

Essere un’azienda “AI-first” vuol dire ripensare il modo stesso in cui si lavora. L’obiettivo è eliminare attività ripetitive e a basso valore aggiunto. Ciò per liberare il potenziale creativo dei dipendenti. Focalizzandosi su compiti più complessi e innovativi. Nel concreto, ciò si traduce in alcune linee guida drastiche. Tra cui il progressivo abbandono dei lavoratori a contratto laddove l’AI può assumere il controllo. A cui si aggiunge un uso dell’AI come criterio di selezione e valutazione delle risorse umane. Infine, si parla di approvazione di nuove assunzioni solo in assenza di alternative automatizzabili.

È importante sottolineare che Duolingo afferma di non voler sostituire i Duos con l’AI. Piuttosto intende migliorare la produttività e l’efficacia dei suoi team. La missione educativa dell’azienda richiede la produzione su larga scala di contenuti didattici di alta qualità. Un’impresa difficilmente sostenibile senza il supporto dell’automazione. In tal senso, l’AI diventa uno strumento per rendere possibile ciò che manualmente non è realizzabile.

Tale scenario apre interrogativi cruciali sul futuro del lavoro. Oltre che sulle competenze richieste e sul ruolo degli esseri umani in organizzazioni sempre più automatizzate. La sfida sarà trovare un equilibrio tra efficienza e umanità, tra automazione e creatività. Ciò allo scopo di permettere al progresso tecnologico di avanzare. Il tutto senza che tale evoluzioni diventi una minaccia concreta. Quanto emerso rende evidente come l’AI deve diventare un’opportunità condivisa e non un pericolo.