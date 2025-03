DJI Osmo Mobile 7 P: l’evoluzione che stavamo aspettando

Con un sensore integrato si permette il tracking anche a telefono spento, questo è il nuovo DJI Osmo Mobile 7 P. Per oltre 2 anni l’azienda ha investito per la realizzazione di questo prodotto, che si trasforma nella più recente innovazione nel campo degli smartphone. Si presenta come l’accessorio perfetto per chi realizza foto e video con il telefono, non solo con iPhone.

Come si vedrà, è dotato di un nuovo modulo multifunzionale davvero speciale, e non solo di un design aggiornato e di funzionalità innovative. Ecco la recensione completa del DJI Osmo Mobile 7 P.

Design e materiali

Il DJI Osmo Mobile 7 P combina un design ergonomico con materiali di alta qualità per garantire un’esperienza d’uso confortevole e duratura. La struttura si realizza in plastica grigia e metallo, risultando leggera ma robusta, offrendo una presa sicura durante l’utilizzo.

Le dimensioni compatte, sia in posizione chiusa che aperta, agevolano il trasporto e l’uso in mobilità. Il peso complessivo, inclusa la pinza magnetica per smartphone, raggiunge i 360 grammi circa, leggermente superiore al modello precedente, ma giustificato dall’integrazione di funzionalità aggiuntive come l’asta telescopica da 215 mm e il treppiede retrattile.

L’asta telescopica integrata consente riprese da angolazioni versatili senza la necessità di accessori aggiuntivi, mentre il treppiede retrattile offre stabilità per scatti fissi o time-lapse. La pinza magnetica aggiornata supporta smartphone fino a 84 mm di larghezza, assicurando un montaggio rapido e sicuro anche con dispositivi più grandi.

Questo design curato nei dettagli del DJI Osmo Mobile 7 P si trasforma in una soluzione all-in-one ideale per chi ricerca versatilità e praticità nelle riprese con smartphone.

Quando si attiva il modo selfie, nel momento in cui si preme “rec”, un LED sull’impugnatura indica che la registrazione è attiva. Una soluzione intelligente.

Questi 2 anni e mezzo di attesa si rivelano essere valsi la pena, anche se persistono ancora un paio di limiti, che si osserveranno. DJI, da oggi, rende disponibili Osmo Mobile 7 e Osmo Mobile 7 P. La differenza tra i due è che il modello con la “P” si dota di un modulo multifunzionale con delle funzionalità pazzescamente evolute.

Perché un gimbal?

Lo scopo di questi stabilizzatori risiede nel consentire riprese perfettamente allineate. Molto spesso, quando si realizzano foto e video, si spende tanto tempo per accertarsi che l’inquadratura risulti perfetta, che la livella sia giusta e che non vi siano parti distorte. Con questi stabilizzatori non si deve far altro che inquadrare e scattare, poiché tutto avviene in automatico.

Grazie ai tre motori che compensano la posizione dello smartphone, si ottiene una stabilizzazione perfetta, come verrà approfondito nel corso di questa recensione.

Nuovo modulo AI

Si parte dalla più grande innovazione, ovvero il modulo multifunzionale, esclusiva del modello 7 P. Anche se acquistabile separatamente per chi si pente di aver preso il 7, si trova a questo link l’acquisto dei prodotti.

Ha tre funzionalità particolari. La prima è il tracking di un soggetto. Molte persone che acquistano lo stabilizzatore non utilizzano l’applicazione ufficiale per realizzare foto e video, ma app di terze parti, come anche l’app Fotocamera. Bene, con questo modulo si ottiene il tracciamento di un soggetto con qualsiasi applicazione e con qualsiasi smartphone, anche non compatibile con lo stabilizzatore. Un’innovazione davvero interessante.

Questo rappresenta un enorme passo avanti, superando i limiti della compatibilità esistenti fino ad oggi.

Inoltre, questa unità risulta compatibile con i Mic Mini, i microfoni piccini introdotti l’anno scorso. Ora si può collegarli direttamente allo smartphone senza l’uso della ricevente, grazie all’unità integrata. Una volta inserito il cavo nell’unità e poi nello smartphone, si registra l’audio in wireless direttamente dai microfoni e lo si abbina automaticamente al video. Tutto con una facilità incredibile.

Inoltre, dall’applicazione, che verrà esplorata più avanti, si ha il pieno controllo dei Mic Mini collegati all’unità. Se ne possono collegare due e scegliere tra diverse funzioni: riduzione del rumore, modalità stereo/mono e regolazione dei volumi.

Infine, la terza novità riguarda il LED integrato per illuminare il volto, utile, ad esempio, per dirette streaming. Si può avviare direttamente l’app di streaming preferita e sfruttare il LED per migliorare la qualità delle riprese.

Un LED che illumina il volto, l’ottimo audio in wireless dei Mic Mini e il tracciamento attivabile con un semplice tocco del grilletto rendono l’esperienza d’uso incredibilmente intuitiva.

DJI OM6 vs OM7P

Rispetto al modello precedente, il treppiedi non è più separato, ma integrato nell’impugnatura, simile a Flow. Inoltre, si trova anche un’asta estensibile per un utilizzo più comodo, migliorando la stabilità e riducendo le sollecitazioni.

Un’altra novità è la testa fluida, che permette di regolare l’inclinazione del DJI Osmo Mobile 7P per riprese più pratiche. Il treppiedi è utile per realizzare live stream statici, time-lapse e panoramiche. Per chi lo desidera, sulla base si trova un ingresso a vite per aggiungere un treppiedi supplementare.

Il nuovo design permette un’apertura a singolo movimento: una volta aperto, il gimbal è pronto all’uso, con o senza smartphone preinstallato. A differenza dell’Osmo Mobile 6, qui lo smartphone può restare collegato anche da chiuso.

Il DJI Osmo Mobile 7P si accende e si spegne automaticamente con il movimento di apertura e chiusura. La nuova batteria ha una durata massima di 10 ore e permette la ricarica dello smartphone tramite USB.

La nuova pinza, con magneti più potenti, ha una forza meccanica di 40 N, sufficiente a sostenere 2 litri di soda! Inoltre, può ospitare smartphone con cover spesse fino a 1 cm e larghezza fino a 8,5 cm, rendendolo compatibile anche con un iPhone 16 Pro Max con una cover ingombrante.

L’app DJI Mimo

L’app ufficiale per la gestione del DJI Osmo Mobile 7 P è DJI Mimo. Essa offre un’interfaccia intuitiva e strumenti avanzati per migliorare le riprese.

Tra le funzioni più interessanti, la modalità di tracciamento intelligente utilizza il modulo AI per seguire i soggetti in modo fluido e preciso, anche con app di terze parti. DJI Mimo permette di personalizzare i parametri di ripresa, regolare la sensibilità del gimbal e applicare effetti cinematici con un solo tocco.

Per chi crea contenuti social, l’editing rapido consente di aggiungere transizioni, musica e filtri direttamente dall’app, senza software esterni. Inoltre, l’integrazione con i Mic Mini è totale, permettendo il monitoraggio dei livelli audio e la regolazione delle impostazioni sonore.

L’app offre pieno supporto alle dirette streaming, facilitando la trasmissione su piattaforme come YouTube, Facebook e Instagram con controlli rapidi per il tracking e l’illuminazione.

Conclusioni e Prezzo

Il DJI Osmo Mobile 7 P rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo degli stabilizzatori per smartphone, grazie alle sue innovazioni tecnologiche e al design migliorato. L’integrazione di un modulo multifunzionale avanzato, il supporto per i Mic Mini e le funzionalità di tracciamento potenziate lo rendono uno strumento versatile per la creazione di contenuti.

Il DJI Osmo Mobile 7P è disponibile a 159 euro, mentre il modello DJI Osmo Mobile 7 ha un prezzo di 99 euro.