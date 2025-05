Dacia Bigster sorprende: il brand punta in alto con il suo SUV

Dacia porta novità con la Bigster, il SUV che segna l’ingresso della casa nel segmento C. Non si tratta solo di dimensioni maggiori. È una dichiarazione di intenti. Il marchio romeno vuole catturare l’attenzione di chi ha sempre guardato altrove. Il CEO Denis Le Vot lo ha detto chiaramente: Bigster punta ai clienti in fuga dai marchi più costosi. E i numeri iniziali sembrano dargli ragione. Il 70% delle vendite riguarda le versioni più accessoriate, quelle che una volta erano impensabili per Dacia. Ora invece attirano chi vuole tutto, senza rinunce. Il SUV Dacia ha appena fatto il suo debutto nelle concessionarie, ma già si guarda avanti. Presto arriverà una nuova motorizzazione ibrida con trazione integrale elettrica. Un passo che arricchisce una gamma già competitiva e che spinge il modello ancora più in alto nella considerazione del pubblico europeo.

Verso una versione più potente della Dacia Bigster?

Denis Le Vot non chiude le porte a versioni ancora più prestazionali della Dacia. Oggi il top di gamma è rappresentato dalla motorizzazione Full Hybrid da 155 cavalli. Non è escluso però che si vada oltre. Il Gruppo Renault dispone del 1.2 ibrido da 200 cavalli, già montato su modelli come Austral ed Espace. Le parole del CEO non lasciano spazio a dubbi: “Mai dire mai”, ha dichiarato, lasciando intuire che l’integrazione tecnica sarebbe possibile. Un powertrain simile trasformerebbe la Dacia Bigster in qualcosa di diverso. Un SUV capace di rivaleggiare anche con marchi tradizionalmente superiori per cavalli e performance. Un cambio di passo che potrebbe riscrivere i confini del mercato in questa fascia.

Nessuna apertura invece verso il diesel. Dacia ha archiviato definitivamente questa opzione per Bigster. L’intera gamma sarà composta solo da versioni elettrificate a benzina e da quelle alimentate a GPL, molto apprezzate in alcuni mercati europei. Il futuro resta ad ora puntato su efficienza e convenienza, senza più dipendere dal gasolio. Una scelta netta, dettata anche dalle nuove direttive ambientali. La Dacia Bigster si propone quindi come un SUV moderno, concreto, ma pronto a sorprendere.