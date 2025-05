Truffa delle chiavette USB a prezzi bassissimi: ecco cosa si nasconde dietro la finta occasione

Sembra troppo bello per essere vero e infatti spesso lo è. Sul web, e anche su marketplace affidabili come Amazon, capita di trovare drive USB o hard disk esterni di marchi sconosciuti, proposti a prezzi bassissimi e con capacità teoricamente elevatissime. Peccato che, una volta ricevuti, la truffa emerga chiaramente.

Drive truffaldini: capienza falsa e rischi reali

Il problema nasce dal fatto che, collegando questi dispositivi al computer, Windows li riconosce come unità da 1 TB o 2 TB, proprio come dichiarato nella descrizione del prodotto.

In realtà, provando a riempirli davvero di dati, ci si accorge che la memoria disponibile è molto inferiore: spesso si tratta di semplici unità da 64 GB mascherate da dispositivi di alta capacità.

La situazione può peggiorare ulteriormente.

In alcuni casi, il sistema operativo registra apparentemente i file sulla chiavetta, ma in realtà i dati non vengono scrittida nessuna parte. I documenti sembrano esserci, ma all’apertura risultano corrotti o vuoti. Un problema che può avere conseguenze molto gravi, soprattutto se si usano questi dispositivi per il backup di file importanti.

ValiDrive: il tool gratuito per smascherare le truffe

Per fortuna, esiste un modo semplice per verificare l’autenticità delle chiavette.

È stato sviluppato ValiDrive, un software gratuito pensato proprio per rilevare questi inganni. Il funzionamento è chiaro: il programma seleziona 576 indirizzi casuali nella memoria del dispositivo, vi scrive dei dati e poi tenta di rileggerli.

Se tutto funziona, i dati scritti vengono letti senza errori e il risultato è una serie di caselle verdi.

Se invece compaiono delle celle rosse, significa che quegli indirizzi non esistono realmente: la chiavetta, insomma, finge di avere una capacità che non possiede.

ValiDrive è disponibile gratuitamente per Windows sul sito ufficiale della Gibson Research Corporation.

Questa società è guidata da Steve Gibson, programmatore storico con una lunga carriera nella cybersicurezza e creatore del podcast Security Now, attivo dal 2005 e ormai arrivato a superare le 1.000 puntate.

Una regola semplice per difendersi

Quando si trovano chiavette o hard disk esterni a prezzi troppo bassi per essere credibili, meglio diffidare.

Investire qualche minuto per testare i dispositivi con strumenti come ValiDrive può fare la differenza tra proteggere i propri dati o rischiare di perderli definitivamente.