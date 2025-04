Truffa arrivata tramite chat ed e-mail: sono questi i due messaggi da tenere alla larga

Un messaggio? No, questa volta sono due quelli ad impensierire gli utenti che purtroppo sono stati fregati da nuove truffe. Potrebbe essere anche oggi la volta buona che qualcuno di voi caschi in una truffa che gira tramite il web all’interno delle chat di messaggistica istantanea o tramite e-mail, proprio come sta capitando. Fate molta attenzione.

La truffa arriva da due messaggi molto pericolosi, all’apparenza possono sembrare innocui

Questi in basso sono messaggi chiamati “phishing“, ovvero truffe che fanno credere agli utenti qualcosa che non è assolutamente reale solo per rubare loro dati e soldi. Ecco il primo testo:

“Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Stephanie! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Stephanie-candy833

Ti aspetto!”

Dopo aver visto questo messaggio, è tempo di scoprire il secondo, il quale potrebbe comportare l’interesse di un numero maggiore di utenti. La truffa in questo caso si diffonde molto più rapidamente in quanto problematiche del genere potrebbero realmente accadere, molto più probabilmente di un messaggio scritto da una fantomatica ragazza interessata. Ecco quindi il testo da tenere d’occhio in queste ore:

“Attività Critica Rilevata!

Abbiamo ricevuto 42 segnalazioni relative al tuo account email

Caro/a [NOME DELLA VITTIMA],

Il nostro sistema ha rilevato attività insolite dal tuo indirizzo email negli ultimi 3 giorni. Per proteggere il tuo account ed evitare che venga disattivato entro 48 ore, devi confermare immediatamente la tua identità.

Ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto per confermare la tua identità e proteggere il tuo account.

Conferma la tua Identità“.