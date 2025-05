Amazon Prime Day 2025 arriva a luglio: come fare per avere le migliori offerte

Anche quest’anno, Amazon Prime Day torna a luglio. La conferma arriva direttamente da Amazon, che promette una nuova edizione ricca di offerte riservate agli utenti Prime. Le date ufficiali non sono ancora state svelate, ma l’azienda ha assicurato che saranno comunicate presto. Ovviamente noi saremo in prima linea con gli sconti migliori grazie alla presenza sulla scena del mondo e-commerce del nostro canale Telegram ufficiale nel quale potete entrare gratis. Tutto quello che dovete fare è cliccare qui e sarete sommersi ogni giorno dei Prime Day da soluzioni straordinarie marcate Amazon. È questo il miglior trucco per non perdere neanche una sola offerta, soprattutto tra quelle più interessanti.

Un Prime Day globale, con un debutto importante

L’appuntamento del 2025 coinvolgerà ben 25 Paesi, tra cui l’Italia.

Da segnalare una novità: per la prima volta parteciperà anche l’Irlanda, grazie al lancio del sito amazon.ie.

Le categorie in promozione saranno tantissime: elettronica, bellezza, moda, cucina, oltre ai prodotti scelti tra i più popolari dai content creator e alla linea Amazon Exclusive.

Prime, ovviamente, continuerà a garantire spedizioni rapide e gratuite, un vantaggio che secondo Amazon ha permesso agli utenti italiani di risparmiare in media circa 135 euro nel 2024.

Un’occasione anche per le piccole imprese

Si tratterà di un evento che si svolgerà su scala mondiale, una vetrina impressionante sia per le piccole che per le medie imprese che si occupano di vendere tramite Amazon. Chiaramente a beneficiarne saranno anche gli utenti, come l’anno scorso quando furono distribuiti centinaia di milioni di prodotti in tutto il mondo. Si trattò infatti del miglior evento di sempre.

I numeri dunque saranno eccezionali anche questa volta e renderanno tutto davvero straordinario per gli utenti. Si potranno fare affari ad ogni ora sia del giorno che della notte, per cui approfittate.

Tutti i dettagli, come sempre, saranno disponibili sul sito amazon.it/prime.