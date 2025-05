RTX 50: circolano le prime voci sulle Super

Dopo che l’azienda californiana ha completato il lancio delle sue schede di maggior interesse, sebbene manchi ancora la RTX 5060 liscia, ovviamente tutte le attenzioni si sono spostate sul possibile e altrettanto molto probabile upgrade di metà generazione delle schede, il quale già in passato è stato conosciuto con il nome di Super, recenti voci di corridoio aggiunte direttamente dalla Cina parlano infatti che l’azienda quest’anno starebbe lavorando ad un upgrade che vedrebbe coinvolte tutte le schede grafiche e che comporterebbe come sostanziale differenza un aumento della memoria RAM disponibile decisamente sostanzioso.

Metà in più

Nello specifico, le voci di corridoio trapelate online attestano che è la configurazione hardware dal punto di vista delle memorie RAM dovrebbe passare da due banchi a tre banchi disponibili il che comporterebbe un significativo aumento del 50% rispetto alla quantità di RAM presente precedentemente, ciò significherebbe che la RTX 5070 passerebbe a 18 GB di RAM mentre la 5080 a 24 GB di RAM.

Quindi quello che emerge in definitiva è che il chip grafico dovrebbe restare sostanzialmente invariato e garantire le medesime prestazioni da un punto di vista della mera potenza di elaborazione, fare la differenza saranno invece i gigabyte di RAM disponibili che potrebbero segnare un passo in avanti davvero importante, soprattutto per quanto riguarda la 5070, dal momento che l’aiuterebbero a gestire risoluzioni superiori, senza farla andare in difficoltà quando ci si spinge leggermente oltre il full HD.

Ovviamente allo stato attuale è impossibile fare previsioni su quando e se realmente l’azienda produrrà queste varianti, sicuramente rappresenterebbero un ottimo incentivo per mantenere alto l’interesse rispetto a questa serie in attesa dell’arrivo della serie successiva, considerato soprattutto che nonostante il grande successo le schede in questione non hanno poi raccolto l’approvazione della community che tutti quanti si aspettavano soprattutto per lo scarso Incremento di prestazioni pure garantito dall’hardware in questione.