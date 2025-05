Mercedes AMG rivoluziona l’elettrico: in arrivo la supercar da oltre 1.000 RCV che rivoluziona le regole della velocità

Non è una semplice anticipazione, ma un annuncio che segna un punto di svolta per Mercedes-AMG. La divisione ad alte prestazioni della Casa di Stoccarda si prepara a presentare un’auto destinata a fare la storia del marchio. A suggerirlo è un teaser pubblicato su Instagram, dove l’azienda promette “qualcosa di grande” in arrivo nel mese di giugno. L’immagine pubblicata mostra solo un profilo in penombra, ma quanto basta per incentivare le teorie degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Tecnologia da primato e prestazioni mai viste per una Mercedes

Secondo le prime indiscrezioni, la protagonista del lancio sarà la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 in versione completamente elettrica. Un progetto che non si limita a introdurre una nuova vettura, ma inaugura anche la nuova piattaforma AMG Electric Architecture (AMG.EA), pensata esclusivamente per modelli a emissioni zero ad alte prestazioni.

Le forme anticipate dall’anteprima lasciano intuire una sportiva dal design filante, con passaruota muscolosi e una linea del tetto continua che scivola fino al retro. I richiami estetici alla Vision AMG Concept del 2022 sono evidenti, suggerendo un collegamento diretto tra concept e produzione.

Se lo stile colpisce, la meccanica promette di fare altrettanto. La nuova Mercedes-AMG dovrebbe infatti montare motori elettrici a flusso assiale, in grado di offrire una risposta istantanea e livelli di efficienza elevatissimi. Il cuore sarà una batteria ad alte prestazioni, progettata per garantire autonomia senza sacrificare la potenza.

I rumors più accreditati parlano di una potenza che supererà i 1.000CV, un traguardo che farebbe della GT Coupé4 elettrica la vettura più potente mai costruita da AMG. I prototipi camuffati sono già stati avvistati in fase di test, ma l’immagine pubblicata da Mercedes mostra una linea più affilata, elegante e aggressiva di quanto visto finora. La sfida diretta sarà con rivali del calibro della Porsche Taycan e dell’Audi e-tron GT. Il prezzo? Secondo le stime, partirà da almeno 150.000€. L’appuntamento ufficiale è fissato per giugno, quando Mercedes-AMG svelerà tutti i dettagli di questa nuova era elettrica.