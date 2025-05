Redmi Pad Pro è in OFFERTA REGALO con sconto del 33% su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per l’acquisto di Redmi Pad Pro è uno dei migliori attualmente in circolazione, rappresenta un prodotto di alto livello che nessuno si aspettava di vedere a questo prezzo, soprattutto al giorno d’oggi.

Trattasi di un tablet che appartiene alla fascia media del settore, con un prezzo consigliato che comunque si aggira attorno ai 300 euro, caratterizzato da dimensioni che si fermano ad un peso di 571 grammi e 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore, il che lo rendono facilmente trasportabile ovunque vogliate, senza troppa difficoltà, né appesantimento. Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, octa-core con frequenza di clock fino ad un massimo di 2,4GHz, con processo produttivo a 4 nanometri, ed una configurazione variabile: nel nostro caso prevede 128GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1,5TB) e 8GB di RAM LPDDRR4x.

Redmi Pad Pro: attenzione alla nuova offerta Amazon

Il Redmi Pad Pro ha un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, almeno in confronto agli standard del settore, se pensate che comunque parte da 303,46 euro, per la variante in oggetto, oggi può essere vostro con un esborso finale di soli 202,99 euro, approfittando a tutti gli effetti dello sconto del 33% applicato in modo completamente automatico sulla pagina ufficiale a questo link.

Occasione davvero ghiottissima per poter avere accesso ad un tablet con display da 12,1 pollici di diagonale, che sfrutta tecnologia IPS LCD con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, appoggiandosi a 249 ppi, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (variabile tra 30 e 120Hz), per una luminosità massima di 600 nit, frequenza di campionamento del tocco di 240Hz, ma anche con cornici sufficientemente sottili che possono raggiungere un rapporto schermo/corpo dell’83,6%, molto buono per la fascia di prezzo.