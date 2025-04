Monitor LG UltraGear al prezzo più basso su Amazon: è quasi un regalo

Acquistare un monitor LG richiede oggi tutt’altro che una spesa particolarmente elevata, la promozione di questi giorni è una delle migliori in circolazione, rappresenta la perfetta occasione per mettere le mani su un prodotto di alto livello su Amazon, spendendo comunque meno del previsto.

Il modello attualmente in forte sconto è l’LG UltraGear, in particolare parliamo della versione 27GS75Q, un pannello da gaming, IPS LCD con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), caratterizzato dalla possibilità di estendere il refresh rate fino a 200Hz, in modo da godere di una grande reattività e fluidità generale in fase di utilizzo, anche grazie al tempo di risposta pari a solo 1ms. Nella parte posteriore è facile trovare una buona connettività fisica generale, con la presenza di porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, a renderlo estremamente versatile e facilmente utilizzabile con tante console o prodotti di vario genere.

Monitor LG UltraGear in super sconto su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per l’acquisto del monitor LG UltraGear è davvero uno dei migliori in circolazione, infatti gli utenti partono già da un listino tutt’altro che elevato, riuscendo così a risparmiare circa 30 euro dai 279,99 euro previsti in origine, per arrivare ad un investimento finale di soli 249,99 euro. Lo sconto vi aspetta qui.

Le dimensioni del prodotto sono tutt’altro che elevate, stiamo parlando di un dispositivo che può raggiungere 57,7 x 61,3 x 25,3 centimetri, con un peso di soli 6kg, il che ne facilita il posizionamento praticamente ovunque si desideri. Da notare che il pannello non può essere regolato in altezza, ciò sta a significare che resta sostanzialmente fisso a prescindere dalle necessità del consumatore stesso, limitando in parte l’usabilità quotidiana, anche se non troppo.