Google: emerse le prime notizie riguardo l’evento I/O 2025

L’attesa per il Google I/O 2025 cresce giorno dopo giorno. Mancano ormai poche settimane all’evento, che si terrà il 20 e 21 maggio. A tal proposito, Google ha finalmente svelato il calendario ufficiale delle sessioni. In tal modo, l’azienda offre un primo sguardo alle novità che saranno protagoniste. Come prevedibile, Android avrà un ruolo centrale, con particolare attenzione a Material 3 Expressive, il nuovo linguaggio di design destinato a trasformare l’esperienza utente su smartphone e tablet. Durante una sessione dedicata, gli sviluppatori avranno accesso ai file di design e al codice alpha. In tal modo, sarà possibile aggiornare le proprie applicazioni. Material 3 Expressive promette di introdurre un design di nuova generazione.

Google presenta il calendario ufficiale per il suo prossimo evento

Oltre al rinnovamento grafico, l’azienda presenterà miglioramenti pensati per il multitasking. Ciò grazie al “desktop windowing“, una funzionalità che consentirà di gestire più finestre contemporaneamente su Android. Inoltre, verrà introdotta la nuova Ink API, pensata per migliorare la scrittura e il disegno tramite stilo digitale.

Non mancheranno approfondimenti sull’intelligenza artificiale. Saranno presentati i nuovi sviluppi del modello Gemini e le API AI che Google sta integrando direttamente in Chrome. Il cui obiettivo è migliorare la scrittura e la creazione automatica di contenuti sul web.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’espansione dell’ecosistema XR (Extended Reality). Android XR sarà protagonista di più sessioni. Qui verrà mostrato il percorso evolutivo dell’SDK Developer Preview verso una versione Beta, in vista del lancio ufficiale entro la fine dell’anno. Ciò potrebbe segnare un momento cruciale per l’ingresso definitivo di Google nel mercato della realtà estesa. Anche grazie a dispositivi come gli smart glass XR-ready che verranno probabilmente mostrati durante il keynote del 20 maggio.

Android 16 è un’altra delle grandi attese. La nuova versione del sistema operativo è quasi pronta e dovrebbe debuttare ufficialmente a giugno. Ma durante il Google I/O potrebbe essere possibile vedere in anteprima le sue principali innovazioni.