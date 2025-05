Conti correnti violati usando whatsapp, la terribile truffa che affligge l’Italia

Recentemente gli utenti italiani si stanno trovando davanti agli occhi un nuovo pericolo che sta martoriando davvero chiunque, nello specifico si tratta dell’ennesima truffa online che cerca di ingannare chi ci casca in modo da portarlo a consegnare i propri dati sensibili ai truffatori, questi ultimi da diverso tempo sfruttano WhatsApp dal momento che l’applicazione gli permette di raggiungere una platea di potenziali vittime molto più ampia rispetto agli altri mezzi di comunicazione, questa volta però un altro dettaglio che è cambiato è il modus operandi, scopriamo di cosa si tratta.

La videochiamata ingannevole

La nuova truffa che sta martoriando gli italiani esordisce come un semplice messaggio che arriva su WhatsApp da parte di un utente sconosciuto, il quale però finge di essere la banca della vittima, questo messaggio informa chi legge della necessità di comunicare un messaggio davvero molto importante in tempi assolutamente brevissimi, solo che per farlo viene chiesto alla vittima di avviare una video chiamata a, ovviamente la natura urgente del messaggio porta la vittima ad abbassare la guardia e ad accettare di effettuare questa video chiamata, ecco dunque che una volta avviata poi convincono il malcapitato ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso presso la propria piattaforma Internet banking, in questo modo i truffatori possono registrare le credenziali di accesso della vittima in modo da usarle in un secondo momento per prosciugare interamente il suo conto corrente.

Se anche voi doveste ricevere questa tipologia di messaggio o doveste essere avvicinati in questa maniera, ovviamente non eseguite nessuna istruzione che vi viene fornita e soprattutto non dichiarate nessuna informazione personale sulla vostra persona, avere un occhio scettico e soprattutto mal fidato è indispensabile per non cadere in questa tipologia di tranelli, ovviamente un’altra arma a vostro favore è quella di rimanere informati su tutti i metodi di truffa che circolano sul web.