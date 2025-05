Oppo A5 e Oppo A5 Pro disponibili ora con Vodafone, ecco i prezzi

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili in comode rate mensili. In questi ultimi giorni, in particolare, sono stati aggiunti ben due nuovi smartphone del produttore tech Oppo. Si tratta dei nuovi Oppo A5 5G e Oppo A5 Pro 5G. Gli utenti interessati dovranno pagare un costo per l’anticipo e poi successivamente dovranno pagare un importo per 24 rate mensili. Vediamo qui di seguito i prezzi di vendita.

Oppo A5 e Oppo A5 Pro si uniscono al catalogo disponibile con l’operatore Vodafone

In questi ultimi giorni sono stati aggiunti al catalogo dell’operatore telefonico Vodafone ben due nuovi smartphone del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi smartphone di fascia media Oppo A5 5G e Oppo A5 5G Pro. Per quanto riguarda il primo modello, è previsto un costo per l’anticipo di 9,99 euro con il metodo di pagamento con carta di credito, mentre è previsto un costo di 39,99 euro con il metodo di pagamento tramite addebito su conto.

Dopo di che, per questo smartphone gli utenti dovranno pagare 5,99 euro al mese per 24 rate mensili con le offerte appartenenti alla gamma Vodafone Special, oppure dovranno pagare 6,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili se si sceglie il metodo di pagamento tramite addebito su carta. Per quanto riguarda il secondo modello, ovvero Oppo A5 Pro 5G, gli utenti dovranno sostenere un costo di anticipo pari a 29,99 euro tramite metodo di pagamento con carta credito, mentre dovranno pagare 39,99 euro con il metodo di pagamento con addebito su conto.

Le rate per questo smartphone le rate mensili avranno un importo leggermente più alto. Si tratta in particolare di un importo pari a 8,99 euro al mese per 24 rate mensili con le offerte della gamma Vodafone Special. Con tutte le altre offerte mobile dell’operatore, invece, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 9,99 euro al mese, sempre per la durata di 24 rate mensili. In alternativa, gli utenti potranno acquistare questi smartphone con il finanziamento Compass.