Fra non molti giorni, ormai, il colosso tech Oppo terrà un importante evento di presentazione per il mercato cinese. Durante questo evento, l’azienda annuncerà in veste ufficiale sul mercato ben due nuovi smartphone. Si tratta dei prossimi Oppo A5 e Oppo A5 Life (noto anche come Vitality Edition). Nel corso delle ultime ore, in particolare, entrambi i modelli sono stati avvistati in rete, rivelando le specifiche tecniche complete. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A5 e Oppo A5 Life, ecco le specifiche complete a pochi giorni dal debutto

Nel corso delle ultime ore sono emerse le specifiche tecniche complete di due dei prossimi smartphone del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Oppo A5 e Oppo A5 Life ed entrambi saranno annunciati a breve in Cina durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 18 marzo 2025.

Entrambi gli smartphone, in particolare, sono stati avvistati sullo store ufficiale di Oppo e anche il leaker ZionsAnvin ha rivelato diversi dettagli di rilievo. Stando a quanto riportato, entrambi i nuovi smartphone di Oppo avranno un design moderno, con un nuovo modulo fotografico e con la backcover disponibile in diverse colorazioni particolari, fra cui Mica Blue, Crystal Diamond Pink e Zircon Black per il modello base e Agate Pink, Jade Green e Amber Black per il modello Life.

Entrambi gli smartphone potranno contare sulla certificazione di impermeabilità IP68/69 ed avranno una batteria con supporto alla ricarica rapida da 45W ma con una capienza di 6500 mah per il primo e 5800 mah per il secondo. Oppo A5 avrà poi un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.7 pollici, mentre Oppo A5 Life avrà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici. Le prestazioni saranno affidate sul primo modello al soc Snapdragon 6 Gen 1, mentre saranno affidate al soc MediaTek Dimensity 6300 sul secondo modello.

Non si sa nulla di certo sul prezzo, ma si parla di una fascia di prezzo compresa fra i 150 e i 200 euro al cambio attuale.