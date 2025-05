Fastweb: le tre imperdibili promo per i nuovi utenti

Fastweb permette ai nuovi utenti di accedere ad una serie interessante di offerte. Il loro obiettivo è rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. Le sue nuove tariffe sono pensate per chi cerca soluzioni che non solo offrano una grande quantità di giga. Ma che permettano agli utenti di scegliere liberamente tra SIM fisica ed eSIM. Senza vincoli di contratto. Inoltre, tutte le offerte includono minuti illimitati e 100 SMS. Un altro punto forte di tali tariffe è la semplicità del processo di attivazione. Gli utenti possono attivare le loro SIM direttamente online, anche utilizzando SPID o carta d’identità elettronica. In alternativa, è disponibile anche la possibilità di completare l’attivazione tramite una videochiamata di riconoscimento.

Fastweb: le opzioni attualmente disponibili per i nuovi clienti

La prima offerta disponibile è Fastweb Mobile. Una soluzione perfetta per chi cerca una tariffa completa e conveniente. Al costo di 8,95€ mensili, tale offerta include ben 150 GB di traffico dati mensili. Oltre ai minuti illimitati e 100 SMS. Si tratta di una proposta pensata per chi ha bisogno di una quantità generosa di giga senza doversi preoccupare dei costi extra. A ciò si aggiunge anche Fastweb Mobile Full. Quest’ultima, al prezzo di 10,95€ mensili, garantisce 200 GB in 5G. A cui si aggiungono i citati minuti illimitati e 100 SMS.

Infine, Fastweb propone l’offerta Mobile Maxi. L’offerta include ben 300 GB mensili, minuti illimitati e 100 SMS. Al costo di 12,95€ mensili, tale opzione è ideale per chi consuma grandi quantità di dati e cerca una protezione extra. A tal proposito, infatti, Fastweb offre due servizi aggiuntivi molto utili. Si tratta di Fastweb Protect, per una navigazione sicura e protetta, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, che copre le esigenze legate alla cura degli animali domestici. Tutte le offerte presentate hanno un costo di attivazione di 10€ una tantum. La spedizione della SIM fisica, invece, è gratuita.