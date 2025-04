Fastweb Mobile Full: naviga, chiama e proteggi i tuoi dati senza limiti

Connessione ultraveloce, minuti illimitati e massima libertà d’uso, questa è l’essenza di Fastweb Mobile Full. A 10,95€ al mese, il piano offre 200GB di traffico internet, accesso gratuito al 5G nelle aree coperte, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS. La velocità di navigazione resta costante e senza limitazioni, mentre il servizio WiFi-Calling consente di telefonare anche dove il segnale mobile non arriva.

L’attivazione è semplice e rapida, anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, è possibile completare il riconoscimento attraverso videochiamata. La SIM o eSIM viene spedita gratuitamente, e non ci sono costi nascosti o penali in caso di recesso anticipato. In più, grazie al roaming incluso, è possibile navigare senza costi aggiuntivi fino a 17GB mensili in paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Fastweb Mobile: più sicurezza online e impegno concreto per l’ambiente

Chi abbina Fastweb Mobile Full all’offerta FastwebCasa Light potrà godere di uno sconto sulla tariffa di rete fissa, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese. L’ operatore, dunque, punta a offrire non solo convenienza ma anche un servizio di qualità superiore, sempre senza vincoli di durata.

Fastweb Mobile Full garantisce poi anche una certa protezione digitale. Inclusi nell’offerta ci sono infatti tre mesi gratuiti di FastwebProtect. Ovvero un servizio pensato per tutelare la navigazione bloccando accessi a siti dannosi, pubblicità invadenti e proteggendo l’identità digitale. Dopo i primi tre mesi, Fastweb Protect prosegue a soli 3€ al mese, ma è disattivabile in qualsiasi momento.

L’impegno di Fastweb va oltre il digitale. L’azienda infatti distribuisce solo EcoSIM realizzate con plastica riciclata e ha fissato l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni di CO₂. In più, ha destinato 1 milione di euro a iniziative ambientali concrete. Con Fastweb Digital Academy, poi, l’operatore offre corsi gratuiti per aiutare a far sviluppare nuove competenze professionali, aprendo opportunità nel mondo digitale.