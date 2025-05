Apple Watch SE 3, arrivano due versioni con display più grandi: ecco quando

Qualcuno si domandava quando sarebbero arrivate notizie sul nuovo Apple Watch SE 3, tanto da risparmiare mettendo al polso un dispositivo del brand di Cupertino che sia comunque di gran livello. Ecco puntuali delle indiscrezioni che vedono l’arrivo di due modelli di questa serie già nel 2025 e con una scocca in plastica utile a ridurre i costi.

Due nuove taglie da 41 e 45 mm: così saranno i nuovi Apple Watch “economici”

Secondo quanto riportato da Ross Young, noto esperto di display e CEO di DSCC, i pannelli del prossimo Apple Watch SE sono già entrati in produzione. Young ha rivelato su X che saranno due le varianti previste, con schermi più grandi rispetto a quelli attualmente in commercio. Per quanto concerne le misure, i display in questione avranno un’ampiezza rispettivamente di 1,6 pollici e 1,8 pollici. Il primo verrà montato all’interno di una cassa ampia 41 mm, mentre il secondo finirà su quella da 45 mm.

Più spazio e funzionalità con i nuovi Apple Watch SE 3

Un display più ampio non rappresenta solo un cambio estetico. Gli schermi più grandi migliorano la leggibilità di notifiche, app e complicazioni. Inoltre, Apple riserva alcune watch face esclusive proprio ai modelli con display più generoso: una caratteristica che potrebbe finalmente arrivare anche su un modello SE.

Le attuali misure del Watch SE sono di 40 mm e 44 mm, perciò il cambiamento andrebbe a riposizionare il prodotto più vicino alla linea principale in termini di design e funzionalità, pur mantenendo un prezzo contenuto.

Lancio previsto per settembre prossimo, con gli iPhone 17

Come avviene solitamente per i prodotti Apple, la produzione dei display precede di qualche mese l’arrivo ufficiale sul mercato. Questo dettaglio lascia ipotizzare che il debutto dell’Apple Watch SE 3 avverrà, come di consueto, a settembre, insieme al lancio della nuova Serie 11 e dell’Apple Watch Ultra 3. C’è dunque da attendere un po’ ma non troppo.