Apple Watch SE in SUPER SCONTO su Amazon: un prezzo RIDICOLO solo oggi

Gli utenti in questi giorni si ritrovano a poter acquistare Apple Watch SE con un risparmio che era difficilmente preventivabile in passato, il prodotto è disponibile con un risparmio importante, che prevede anche uno sconto di 60 euro sul listino originario, in modo da facilitare l’acquisto da parte del consumatore finale, o meglio da parte di coloro che vogliono buttarsi a capofitto nel mondo dell’azienda di Cupertino con lo sconto Amazon.

Il dispositivo di cui vi parliamo è pensato appunto per offrire il massimo rapporto qualità/prezzo possibile, permettendo ad ogni modo di accedere ugualmente alle migliori funzioni disponibili, come il monitoraggio del sonno, i passi percorsi, le distanze, le calorie bruciate, ed anche le classiche utility legate direttamente ai dispositivi di Apple (è assente, se interessati, l’ECG, ovvero l’elettrocardiogramma). Disponibile in svariate colorazioni, nel nostro caso ve lo riportiamo con colore Mezzanotte, e cinturino Sport in silicone, caratterizzato dalla presenza della solita ottima chiusura che contraddistingue i dispositivi Apple.

Apple Watch SE: che occasione su Amazon

L’utente medio che si avvicina ad Apple Watch SE di seconda generazione si ritrova ad ogni modo di fronte ad un prezzo di vendita di circa 289 euro, cifra più che bilanciata rispetto alla qualità del prodotto stesso, ma è proprio nel momento in cui viene applicato lo sconto del 21%, che la situazione si fa decisamente più interessante. In questo caso la spesa che sarà necessario sostenere equivale a soli 229 euro, con un risparmio di circa 60 euro rispetto al valore originario di listino. Ordinatelo al seguente link.

Il dispositivo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che come al solito copre tutti i difetti di fabbrica.