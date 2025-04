MediaTek Dimensity 9400+ è ottimo ma Qualcomm continua a primeggiare

Il nuovo Dimensity 9400+ di MediaTek è stato messo sotto osservazione grazie ai test condivisi da Geekerwan, che ha analizzato le sue prestazioni su un dispositivo ancora inedito, il Vivo X200s. Il confronto più interessante è stato fatto contro il potente Snapdragon 8 Elite, montato invece su Xiaomi 15 Pro. I risultati ottenuti non lasciano dubbi: MediaTek ha compiuto dei passi avanti, ma il distacco rispetto alla controparte Qualcomm è ancora evidente.

Le prestazioni grafiche sotto stress: Genshin Impact come banco di prova

I test sono stati condotti scegliendo uno dei giochi più difficili da gestire per i processori mobili, ovvero Genshin Impact. In questo caso, il Dimensity 9400+ è riuscito ad offrire un frame rate stabile a 60 fps, peraltro con meno dispendio energetico: i dati parlano di un totale di 4,6W contro i 4,8W del modello precedente. In più si può notare un incremento dell’1% low, un parametro che indica quanto i cali di prestazione incidano sull’esperienza complessiva. In questo caso si passa da 29,9 a 31,5 fps, segno di una stabilità più solida.

Il test dimostra come MediaTek stia lavorando per rendere i suoi chip più efficienti, non solo in termini di consumi, ma anche di coerenza nelle prestazioni durante l’uso prolungato. Un passo avanti concreto rispetto al passato.

Snapdragon 8 Elite resta il punto di riferimento

Quando però si passa al confronto diretto con lo Snapdragon 8 Elite, le cose cambiano. Anche se il consumo energetico del chip Qualcomm è leggermente superiore (4,9W), la differenza nelle prestazioni è ancora marcata, soprattutto nel valore 1% low. Il SoC statunitense tocca i 48,2 fps, distaccando nettamente la proposta MediaTek. Un risultato ancor più significativo considerando che lo Snapdragon ha sostenuto anche una risoluzione di rendering più elevata: 1920 x 864contro i 1800 x 810 del rivale.

Questo dettaglio conferma che, pur migliorando, MediaTek non ha ancora raggiunto il livello della piattaforma Qualcomm in termini di stabilità e potenza grafica. Il divario si assottiglia, ma non è stato colmato.