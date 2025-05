Questa GPU ha un giroscopio, inutile o geniale ?

Quando si parla di GPU molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, il colpo di scena è dietro l’angolo, la notizia di cui parliamo oggi non riguarda solamente però una GPU bensì un modello custom prodotto da Asus, sembra infatti che le recenti schede top di gamma prodotte da questo produttore siano dotate di una nuova funzionalità che non era presente al momento del lancio, tali schede infatti si è riscontrato abbiano montato a bordo un giroscopio.

Chip per controllare le oscillazioni

Nello specifico, il chip che si occupa di controllare le oscillazioni di posizione è il Bosch Sensortec BMI323, quest’ultimo è in grado di registrare cambiamenti nella posizione della scheda grafica che possono risultare anomali e andare a compromettere l’integrità della stessa o dell’hardware di supporto, una volta registrata un’oscillazione il sensore la comunica al software che mostrerà all’utente una notifica tramite il programma di gestione integrato nelle schede di Asus GPU Tweak.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi il perché Asus abbia deciso di introdurre questa caratteristica in più, la risposta è abbastanza immediata, schede grafiche di questo calibro hanno iniziato ad assumere dimensioni e pesi decisamente consistenti, basti pensare che un modello di questo genere può pesare circa 3 kg, un peso abbondantemente maggiore del classico mattone da costruzione di colore rosso, ciò ovviamente nel tempo può portare ad un cedimento dello slot di espansione all’interno del quale è alloggiata la scheda grafica recando danni all’hardware, dunque tenere sotto controllo la posizione della scheda può risultare utile per prendere provvedimenti in tempo onde evitare eventuali danni.

Effettivamente, quella di cui stiamo parlando rappresenta una delle più grandi sfide dei produttori di schede madri e di hardware in generale, non a caso le schede grafiche più recenti vengono fornite di viti ausiliarie per l’aggancio di supporti in più che possano garantire un migliore sostegno alla scheda grafica.