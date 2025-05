Oppo Reno14: un design che prende spunto da Apple

Il mondo degli smartphone si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, l’ Oppo Reno14. Dopo settimane di indiscrezioni sulle specifiche tecniche, ora è il design a finire sotto i riflettori. Le prime immagini, trapelate online grazie all’affidabile insider Digital Chat Station, rivelano uno stile sobrio ma raffinato, con chiari richiami all’estetica Apple. Il bordo in alluminio piatto e il raccordo fluido con il retro in vetro ricordano molto da vicino le linee degli ultimi iPhone, e questo non sembra essere un caso. Oppo ha scelto un approccio pulito, quasi minimalista, che potrebbe attrarre soprattutto gli utenti più attenti al look dello smartphone.

Oppo Reno14: specifiche tecniche e ambizioni da medio-alta gamma

Anche il modulo fotografico rievoca soluzioni già viste a Cupertino. Sono presenti infatti anelli metallici intorno alle lenti principali e una disposizione simmetrica dei sensori. L’ Oppo Reno14 però non si limita a copiare. Esso aggiunge anche un obiettivo in più rispetto alla configurazione base di Apple, ampliando così le possibilità fotografiche per l’utente. Il risultato è un comparto visivo imponente, ma armonico, ben integrato nella struttura complessiva. Il display piatto, senza curvature laterali, conferma una scelta orientata alla semplicità e alla funzionalità, in controtendenza rispetto ai pannelli edge sempre più diffusi.

Sul piano tecnico, il nuovo Oppo Reno14 si presenta con caratteristiche pensate per chi cerca prestazioni equilibrate. Il display OLED LTPS da 6,59” offre una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, per una visione fluida e dettagliata. Il processore sarà il Dimensity 8350, un chip adatto a gestire senza difficoltà le attività quotidiane, con buona efficienza energetica.

Il sistema fotografico sarà composto da tre sensori. Ovvero un principale da 50MP con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 50 MP con sensore Samsung JN5 e un grandangolare da 8MP. Sotto la sua struttura troverà spazio una batteria da ben 6.000mAh, che potrà essere ricaricata rapidamente grazie alla tecnologia da 80W. A completare il pacchetto vi saranno un sensore a infrarossi e il sistema operativo Android 15 con l’interfaccia ColorOS 15, ormai matura e apprezzata da molti utenti. L’arrivo ufficiale del Reno14 è previsto per maggio, confermando il ritmo accelerato con cui Oppo lancia i suoi dispositivi. Una strategia che però divide gli utenti. Poiché c’è chi apprezza l’innovazione continua e chi, invece, teme una rapida svalutazione dei modelli precedenti.