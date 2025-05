Huawei Watch 5: un’evoluzione che non si allontana troppo dal passato

Non ci sarà una rivoluzione nel design del Huawei Watch 5, ma una continuità con il modello precedente. Le prime immagini trapelate online mostrano un dispositivo che mantiene la forma circolare, con una cassa curata nei dettagli che si fonde armoniosamente con cinturini in pelle, metallo o silicone. Un’estetica elegante, pensata per chi cerca uno smartwatch adatto sia allo sport che alla vita quotidiana. Il nuovo indossabile di Huawei sarà disponibile in due formati, da 42mm e 46mm, per adattarsi meglio alle diverse esigenze degli utenti.

Huawei Watch 5: tecnologia nota e misteri ancora da svelare

Un dettaglio che emerge subìto nei render è la corona rotante posizionata sul lato destro, accompagnata da due pulsanti sottili. Uno di questi sembra nascondere una funzione non ancora chiarita. Potrebbe trattarsi di un nuovo tipo di sensore oppure di una porta di ricarica diversa. Anche se le differenze con il Huawei Watch 4 sono minime, la cura per i particolari fa pensare a un lavoro di miglioramento più che una rivoluzione. Sul retro del dispositivo si nota il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, ormai una costante negli orologi intelligenti di fascia alta.

L’attenzione ai dettagli estetici è accompagnata dalla conferma, seppur indiretta, delle principali funzioni smart. Le foto delle schermate mostrano infatti strumenti di tracking per l’attività fisica, come la misurazione della SpO2, il conteggio dei passi e la stima delle calorie bruciate. Molte specifiche però restano ancora avvolte nel mistero. La casa produttrice non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali sul processore, autonomia o il sistema operativo.

Una certificazione NBTC per un modello identificato come RTS-AL00 ha confermato la presenza della connettività LTE, almeno per una delle versioni. Ciò potrebbe indicare una maggiore indipendenza dallo smartphone, che renda lo smartwatch più versatile anche in mobilità. Sul fronte prezzi, le indiscrezioni parlano di tre opzioni: 499, 549 e 649€. Le variabili che incideranno sul costo saranno probabilmente la dimensione della cassa, il tipo di connettività e il materiale del cinturino.