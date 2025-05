iPhone 17 sarà delicato: un’attesa novità non arriverà, Apple l’ha rinviata

Chi sperava di vedere sugli iPhone 17 Pro e Pro Max un nuovo vetro anti riflesso e anti graffio dovrà attendere ancora. Secondo le ultime informazioni pubblicate da MacRumors, Apple avrebbe deciso di rimandare l’introduzione di questa attesa novità, almeno per la generazione di iPhone in arrivo nel 2025.

Cosa è successo ai piani di Apple

Più fonti avevano riferito già alcuni mesi fa che Apple fosse al lavoro su una nuova soluzione riguardante un rivestimento utile a proteggere i suoi iPhone. Ad oggi però la novità è una: proprio quel progetto sarebbe stato sospeso dall’azienda di Cupertino.

Secondo una fonte definita “molto affidabile” da MacRumors e vicina alla linea produttiva di Cupertino, il problema principale risiede nella lentezza del processo di applicazione del trattamento anti riflesso. È stato dunque proprio questo il problema a far uscire di scena la novità che in tanti attendevano con impazienza. Al momento Apple avrebbe scelto di continuare a lavorarci su, magari implementandola al meglio per la prossima gamma iPhone 18.

Un’assenza che si farà sentire

La mancata introduzione di questo tipo di vetro rappresenta una delusione concreta per chi aspettava un miglioramento nell’uso quotidiano del dispositivo.

La presenza di un rivestimento anti riflesso, come già visto su Galaxy S25 Ultra, avrebbe permesso di ridurre fastidiosi riflessi sotto la luce diretta e migliorato la resistenza ai graffi, due aspetti molto apprezzati dagli utenti.

Nonostante la qualità dei pannelli OLED degli iPhone resti elevata, l’assenza di questa tecnologia continuerà a lasciare esposti i dispositivi a problemi noti come graffi superficiali e visibilità compromessa in condizioni di forte illuminazione.

Per ora, chi attendeva un vetro più resistente e più piacevole da usare dovrà attendere almeno una generazione in più. Cupertino, infatti, sembra intenzionata a riprendere il progetto in futuro, ma non in tempo per gli iPhone 17 Pro e Pro Max.