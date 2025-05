iPhone 17, la nuova gamma Apple si avvicina alla produzione: superato altro ostacolo

Nonostante le preoccupazioni circolate di recente sulla tabella di marcia di Apple, arrivano buone notizie per gli appassionati della Mela. Secondo un report pubblicato da DigiTimes, almeno uno dei modelli della famiglia iPhone 17 ha superato con successo la fase di Engineering Validation Testing (EVT), segnando un traguardo importante in vista della produzione estiva e del lancio previsto per settembre.

Un passaggio cruciale verso la produzione finale

Il superamento dell’EVT indica che il progetto ha raggiunto una maturità sufficiente per procedere verso gli step successivi della produzione.

In questa fase vengono testati su larga scala i circuiti, i componenti e il design fisico del dispositivo, con l’obiettivo di eliminare difetti strutturali e ottimizzare l’hardware.

Secondo fonti interne alla supply chain, l’EVT può includere anche sottofasi, come EVT-1 ed EVT-2, per perfezionare ulteriormente aspetti come lo spessore della scocca o il posizionamento interno delle schede.

Dopo l’EVT, il percorso prevede il Design Validation Testing (DVT), momento in cui si mettono alla prova resistenza agli urti, compatibilità con accessori e stabilità sotto stress termico. È proprio in questa fase che, nel 2023, iPhone 15 Pro aveva affrontato problemi di surriscaldamento che portarono a ritardi nella produzione.

Successivamente si arriva al Product Validation Testing (PVT), che prevede l’utilizzo di prototipi quasi definitivi, destinati ad affinare i processi industriali e a ridurre il numero di scarti in fabbrica.

Il cammino degli iPhone 17 verso il mercato

Pur essendo stati rispettati i tempi consueti, ogni fase successiva nasconde ancora possibili criticità.

Anche dopo aver superato l’EVT, Apple mantiene la possibilità di intervenire con modifiche, se necessarie, per correggere eventuali problemi prima del lancio ufficiale.

Secondo quanto anticipato dall’analista Ming-Chi Kuo, a Cupertino resta ancora da definire una questione tecnica per il modello base di iPhone 17: la scelta tra 8GB o 12GB di RAM, che dovrebbe essere finalizzata entro maggio.

Per gli altri modelli della gamma, come iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, invece, le decisioni sembrano già prese: tutti saranno dotati di 12GB di RAM.

Il superamento dell’EVT rappresenta quindi un passo fondamentale che avvicina il debutto della nuova generazione di iPhone, confermando che, almeno per ora, la tabella di marcia di Apple resta nei tempi previsti.