OnePlus 13s, il brand conferma il debutto a livello globale

OnePlus ha confermato l’esistenza di uno smartphone non previsto da nessun addetto ai lavori. L’azienda cinese ha annunciato sul proprio sito ufficiale dedicato all’India il nuovissimo OnePlus 13s. Si tratta di un nuovo smartphone top di gamma che andrà ad ampliare la famiglia dei flagship del brand.

L’esistenza di OnePlus 13s è stata presa in considerazione appena pochi giorni fa, a ridosso dell’ufficialità da parte del brand. Grazie alle informazioni emerse in queste ore, possiamo scoprire tutti i dettagli in merito al design, al display e al System-on-Chip scelto dal produttore.

Il marchio ha voluto realizzare un dispositivo top di gamma sotto ogni punto di vista. Il display AMOLED da 6,32 pollici è dotato di una risoluzione da 1.5K. Il refresh rate raggiunge i 120Hz ed è presente il sensore per la rilevazione delle impronte digitali integrato sotto il pannello.

Al fine di garantire le massime prestazioni per gli utenti, OnePlus 13s sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il chipset più potente attualmente in circolazione. Il sistema, inoltre, potrà contare su fino a 16GB di RAM di tipo LPDDR5x e fino ad 1TB di memoria di tipologia UFS 4.0.

Considerando tutte queste caratteristiche tecniche, emerge un interessante spunto di riflessione. L’azienda cinese presenterà il nuovo OnePlus 13T nelle prossime settimane mentre questo OnePlus 13s arriverà tra giugno e luglio.

Possiamo ipotizzare che i due dispositivi rappresentano lo stesso device dotato di due nomi diversi a seconda del mercato di riferimento. Il marchio cinese lancerà il flagship compatto in anteprima per il mercato cinese e, in seguito, nei mercati internazionali.

Partendo da questo presupposto, possiamo ipotizzare che il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 50MP affiancato da un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico a 2x. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP ottimizzata per le videochiamate. La batteria da 6.260 mAh garantirà ampia autonomia e la ricarica rapida a 80W permetterà di ottenere tante ore di schermo accesso con pochi minuti di ricarica.