OnePlus 13T, emergono nuovi dettagli sul display e sul tasto misterioso

OnePlus 13T, il nuovo device top di gamma, sarà svelato dall’azienda nel corso del mese di aprile. Le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane indicano il dispositivo sarà un flagship sotto ogni punto di vista, senza compromessi per quanto riguarda le prestazioni o la scheda tecnica.

Come sempre accade con i nuovi lanci da parte del marchio, il flagship compatto di OnePlus verrà annunciato in anteprima per il mercato cinese. Solo in seguito sarà commercializzato anche nel resto del mondo, a distanza di qualche tempo. In attesa di una data di lancio ufficiale, possiamo affidarci alle parole di Li Jie, Presidente dell’Azienda, per scoprire nuovi dettagli sul dispositivo.

Attraverso un post su Weibo, Jie ha anticipato alcune delle caratteristiche dell’atteso OnePlus 13T. Stando a quanto emerso, il dispositivo sarà caratterizzato da un display OLED completamene piatto ma con un alto valore di refresh rate. La risoluzione prevista per il pannello è di 1.5K e sotto il pannello sarà ingrato il sensore per la rilevazione delle impronte.

OnePlus 13T si prepara al lancio ufficiale e il Presidente dell’azienda ha svelato alcuni dettagli sul prossimo flagship compatto

Inoltre, il device potrà contare anche su nuovo pulsante hardware che sarà posizionato dove era presente l’Alert Slider. Questo tasto permetterà di accedere rapidamente ad alcune scorciatoie, facilitando l’utilizzo di OnePlus 13T.

Gli utenti potranno personalizzare le funzionalità del pulsante al fine di specificarne le tipologie di utilizzo ma non solo. Infatti, come da tradizione, il tasto potrà essere utilizzato per selezionare le varie modalità silenzioso, vibrazione e suoneria.

Passando alla dotazione hardware, il device sarà caratterizzato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e 512 GB di memoria UFS 4.0. Il presidente di OnePlus non ha svelato ulteriori dettagli sul device o sul funzionamento del pulsante personalizzabile ma siamo certi che nuove informazioni arriveranno a breve.