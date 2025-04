HONOR 400 e 400 Pro indiscrezioni su design, specifiche e prezzi

In attesa dell’annuncio ufficiale, i nuovi smartphone HONOR 400 e 400Pro hanno fatto parlare di sé. Tutto questo grazie ad alcuni leak che ne hanno svelato il design, le specifiche principali e anche i papabili prezzi. Le immagini pubblicate online mostrano entrambi i dispositivi. Ma soprattutto hanno messo in evidenza le principali differenze tra il modello base e la versione Pro. Queste si riferiscono principalmente al comparto fotografico e ai materiali utilizzati.

HONOR 400 e 400 Pro design, specifiche e differenze

Per quanto riguarda il design, il modello HONOR 400 si distingue per un display piatto e una scocca laterale in metallo. Ha una singola fotocamera frontale all’interno di un piccolo foro centrale.

Al contrario, l’HONOR 400 Pro avrà con un design simile ma con una fotocamera frontale a doppio sensore. Inoltre, la versione Pro possiede un modulo fotografico posteriore più grande, che ha la bellezza di tre sensori. Tra questi, quello principale da 200 megapixel è qualcosa di davvero innovativo rispetto alla generazione precedente. Questa fotocamera è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo. Offre infatti scatti con una qualità superiore.

Le immagini hanno anche confermato che i due modelli arriveranno in tre colorazioni in Europa. Gold, Black e Silver. Per quanto riguarda i prezzi, l’HONOR 400, con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, dovrebbe essere venduta a circa 468,89 euro. E’ quanto sappiamo dopo le indiscrezioni da parte di un rivenditore online. Infatti il costo non è ancora ufficiale ed è probabile che il telefono venga lanciato a meno di 500 euro. Questa scelta sarebbe una proposta interessante per chi cerca uno smartphone di fascia media con caratteristiche di alto livello.

Le certificazioni ottenute in Cina, tra cui quella dell’ente CMIIT, confermano che il lancio dei nuovi modelli è ormai imminente. Tuttavia, per conoscere la data ufficiale del debutto in Europa, non resta che attendere la presentazione ufficiale, durante la quale verranno confermate tutte le specifiche e il prezzo definitivo.