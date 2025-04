Android XR: il lancio è sempre più vicino

Di recente è stata annunciata una notizia importante per il mondo tech. È stato pubblicato il calendario ufficiale di Google I/O 2025. A tal proposito, è stata annunciata la presenza di una sessione interamente dedicata ad Android XR. Durante quest’ultima è stato confermato che la piattaforma verrà lanciata entro la fine dell’anno. Tale dettaglio, apparentemente secondario, in realtà apre a importanti scenari. Dopo mesi di speculazioni e voci contrastanti, sembra che il piano originale (rilascio entro il 2025) sia ancora valido.

Android XR: ecco cosa aspettarsi dal nuovo dispositivo

Il visore sviluppato da Samsung in collaborazione con Google rappresenta una delle novità più attese. Al momento, non sono ancora noti il prezzo, le specifiche tecniche dettagliate o una data di lancio precisa. Ma il fatto che Google ha fissato il debutto di Android XR per la fine del 2025 evidenzia che il dispositivo è in dirittura d’arrivo. Ovviamente, fino a un annuncio ufficiale, qualche margine di incertezza rimane.

Durante la sessione dedicata a Android XR, gli sviluppatori e gli appassionati non dovrebbero aspettarsi la presentazione di un prodotto specifico. Ma piuttosto un approfondimento sulle nuove tecnologie su cui si baserà la piattaforma. In particolare, Google mostrerà strumenti come Jetpack SceneCore e le nuove evoluzioni di ARCore, Pensati per rendere lo sviluppo di esperienze immersive ancora più semplice ed efficace. Si parlerà anche di come integrare contenuti 3D, video stereoscopici e funzionalità avanzate come il tracciamento delle mani all’interno delle app.

Il 2025, quindi, si preannuncia come un anno di grande fermento per la realtà aumentata e virtuale. In tale scenario, Android XR sembra pronto ad offrire un ecosistema solido e integrato. Se Samsung riuscirà a rispettare i tempi, il suo visore potrebbe essere tra i primi dispositivi a sfruttare appieno tale nuovo ambiente. Il tutto entrando in competizione diretta con soluzioni note come gli Apple Vision Pro e i Meta Quest.