Il CES 2025 ha visto il debutto di un’innovazione che promette di rivoluzionare la sicurezza per i motociclisti. Stiamo parlando del Garmin zūmo R1 Radar. Questo dispositivo, compatto ma potente, è progettato per migliorare la visibilità dei motociclisti e aumentarne la sicurezza. Integrando una tecnologia radar avanzata, il zūmoR1 è in grado di monitorare in tempo reale l’area retrostante della moto. Rendendo più sicuri i cambi di corsia e prevenendo possibili incidenti dovuti agli angoli ciechi. Grazie a questo dispositivo, Garmin porta la tecnologia radar dalle automobili al mondo delle moto. Offrendo una protezione che era fino a poco tempo fa riservata a veicoli più grandi.

Garmin zūmo R1 Radar: un design robusto e adatto a ogni condizione

Il radar rileva la presenza di altre vetture che si avvicinano. In più avvisa il motociclista attraverso luci posizionate sul manubrio. Creando così una visibilità immediata e permettendo di reagire prontamente. Le luci posteriori, in particolare, rendono il motociclista più visibile agli altri utenti della strada, aumentando la sicurezza durante la marcia. Ma la vera innovazione sta nella possibilità di visualizzare i veicoli in avvicinamento su un display compatibile. Come uno smartphone o il navigatore zūmo XT2, che viene venduto separatamente. In più, il radar fornisce anche avvisi sonori, trasmessi al casco o ad auricolari tramite un’app mobile. Quest’applicazione permette non solo di ricevere notifiche in tempo reale, ma anche di personalizzare le distanze di rilevamento e la sensibilità del sistema.

Oltre alla potente tecnologia radar, Garmin ha pensato anche all’aspetto pratico del dispositivo. Lo zūmo R1 è progettato infatti per integrarsi facilmente sulla moto. In quanto si monta sopra o sotto la targa senza alterare l’estetica del veicolo. Realizzato in materiale verniciato a polvere nera, il dispositivo è certificato IP67. Il che significa che è resistente alla polvere e all’acqua. Garantisce quindi prestazioni ottimali anche in condizioni atmosferiche piuttosto difficili. Ciò lo rende un alleato ideale per i guidatori di moto che affrontano sia percorsi urbani che più complessi. Come ad esempio le gite in montagna o le lunghe percorrenze su strade polverose.

Il Garmin zūmoR1 si propone così come una soluzione tecnologica all’avanguardia per migliorare la sicurezza dei motociclisti. Senza però comprometterne l’estetica e la funzionalità del veicolo. La sua versatilità e resistenza lo rendono uno strumento fondamentale per chi cerca una guida più sicura e consapevole. Garmin continua così a stabilire nuovi standard nel settore. Mettendo la tecnologia radar a servizio di chi ama la moto e desidera vivere ogni viaggio con maggiore tranquillità.