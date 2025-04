TIM rivoluziona il mobile con il 5G Ultra

Navigare alla massima velocità, archiviare documenti e restare sempre connessi diventa più semplice grazie alle nuove offerte TIM. L’operatore infatti mette a disposizione dei suoi clienti il 5G Ultra. Quest’ ultimo, disponibile su dispositivi compatibili nelle aree coperte, promette prestazioni di rete fino a dieci volte superiori rispetto al 4G. Gli utenti possono scegliere soluzioni su misura, con minuti illimitati, 200 SMS e una generosa quantità di Giga in 5G. Tutto ciò partendo da soli 9,99€ al mese. Il primo mese è gratuito per chi effettua l’attivazione online, anche con la modalità eSIM.

Passare a TIM è facile e sicuro

Ma non è finita qui. Poiché insieme alle sue promozioni TIM include anche servizi extra come Google One da 100GB, TIM One Number per usare lo stesso numero su più dispositivi e una navigazione sicura ovunque. Per chi desidera il massimo delle prestazioni vi è invece TIM-Mobile e TV che combina giga illimitati e intrattenimento, grazie alla possibilità di scegliere tra TIMVISION Intrattenimento o Calcio e Sport Light. In più con una velocità fino a 2Gbps e priorità di connessione anche in caso di rete congestionata, i clienti 5G Ultra godono di un servizio da “prima classe”.

Trasferire il proprio numero mobile a TIM non è mai stato così immediato. L’acquisto e l’attivazione dell’offerta avvengono online in pochi semplici passaggi, scegliendo tra SIM fisica o eSIM. Bastano un documento d’identità valido, il codice fiscale e una carta di credito per completare l’acquisto, con spedizione rapida e identificazione sicura tramite SPID o videochiamata.

Il passaggio garantisce la continuità del servizio. Infatti la vecchia SIM resterà attiva fino alla portabilità conclusa, senza mai interrompere la linea. Anche il credito residuo viene trasferito automaticamente. Con TIM UNICA Power, poi, è possibile ottenere giga illimitati su tutte le linee mobili della famiglia, collegandole a una rete fissa già attiva. Fino a sei SIM possono beneficiare di questa offerta esclusiva, così da rendere la connessione di casa e dei familiari ancora più conveniente.