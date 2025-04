Tim: super offerta con mega bonus per chi ha meno di trent’anni

Al giorno d’oggi, un dettaglio a cui tutti prestano assolutamente attenzione è ovviamente l’offerta attiva sul proprio numero di cellulare dal momento che avere a disposizione una promozione in grado di garantirci la possibilità di navigare senza pensieri è essenziale per utilizzare al massimo i nostri smartphone, i piccoli device infatti danno il meglio dei loro stessi quando sono costantemente connessi al web, di conseguenza dati così come minuti ed SMS sono indispensabili per ognuno di noi.

Scegliere un’offerta adeguata alle nostre esigenze dunque è altrettanto importante, non a caso in Italia sono disponibili tantissimi provider telefonici che mettono a disposizione di ogni consumatore un catalogo di offerte ricco di opzioni alle quali attingere per scegliere un’offerta da attivare, tra questi sicuramente in Italia, uno di spicco è Tim, il provider tinto di blu infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per ogni consumatore, quest’ultimo vanta infatti un’infrastruttura di rete davvero di ottimo livello e garantisce offerte incredibili.

Sul sito ufficiale dell’operatore tinto di blu è recentemente apparsa un’offerta ad hoc per coloro che hanno meno di trent’anni e che mostra come l’operatore in questione sia davvero una scelta di primissimo livello, scopriamo insieme che cosa offre.

Ricca di giga con bonus

L’offerta in questione è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e garantisce chi decide di attivarla ben 200 GB in 5G ultra di Tim con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € con un costo di attivazione di cinque euro, come se non bastasse l’offerta include un bonus davvero interessante, chi infatti ha già attivato un’offerta per la linea fissa, potrei evolvere questa promozione garantendosi giga illimitati in 5G ultra, un upgrade decisamente interessante dal momento che attualmente sono veramente pochi gli operatori che garantiscono la navigazione con i dati illimitata e senza vincoli.