Redmi Note 14 al MINIMO STORICO su Amazon: sconto pazzesco

Un costo sempre più basso e conveniente per tutti gli utenti su Amazon per l’acquisto di Redmi Note 14, uno smartphone che viene ridotto nella spesa da sostenere davvero di molto rispetto al suo listino originario, così da essere facilmente sicuri di avere libero accesso ad uno dei migliori in circolazione, spendendo relativamente poco.

La scheda tecnica di questo smartphone parte con la presenza di un display da 6,67 pollici di diagonale, un pannello AMOLED di ottima qualità generale, con risoluzione FullHD (1080 x 2400 pixel), una densità di 395 ppi, ed anche protezione Gorilla Glass 5. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di tre sensori: un principale da 108 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 2 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. I video vengono girati comunque al massimo in FullHD a 60fps, mentre anteriormente trova posto un sensore da 20 megapixel con apertura F2.2.

Redmi Note 14: uno sconto che nessuno si aspettava su Amazon

L’acquisto di Redmi Note 14 è indiscutibilmente alla portata di tutti, il prezzo di vendita di questo prodotto è in forte ribasso, se considerate che comunque di listino arriverebbe a costare quasi 300 euro, mentre oggi può essere vostro, nella variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, a soli 249,90 euro. Ordinatelo premendo qui.

Lo smartphone presenta una batteria da 5110 mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni per diversi giorni, supportando ad ogni modo la ricarica rapida che ne estende l’usabilità quotidiana di molto. La connettività è rappresentata dalla presenza di WiFi 802.11 ac dual-band, bluetooth 5.3, USB type-c 2.0, passando comunque per chip NFC e GPS. Il suo processore è di casa MediaTek, trattasi dell’Helio G99 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz.