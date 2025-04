ho Mobile, ultime ore per questa offerta ASSURDA

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile è uno dei più convenienti attualmente presenti sul territorio italiano. Quest’ultimo propone infatti numerose offerte mobile di rilievo, a basso costo e con un enorme bundle di traffico dati per navigare senza pensieri. Una delle offerte più convenienti è quella nota con il nome di ho. 5,99 100 GB. È un’offerta che è stata proposta già in passato. Ora è tornata a disposizione degli utenti, ma lo rimarrà soltanto per qualche altra ora.

ho Mobile, ultime ore per poter attivare la super offerta ho. 5,99 100 GB

Continua ancora per qualche giorno ad essere disponibile la super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’offerta era tornata da qualche tempo sul sito ufficiale dell’operatore. Ora, però, gli utenti avranno davvero poche ore per poterla attivare.

ho Mobile ha iinfatti aggiornato il countdown presente sul proprio sito ufficiale. Secondo quest’ultimo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, gli utenti avranno a disposizione un giorno e 12 ore per poter attivare l’offerta sul proprio numero telefonico. Per tutti coloro che vogliono cambiare operatore e passare ad ho Mobile, questa offerta è senz’altro una delle più convenienti attualmente disponibili sul panorama della telefonia mobile.

L’offerta ho. 5,99 100 GB include infatti un bundle estremamente ricco per il suo prezzo di vendita. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese per il costo del rinnovo. Una volta pagato questo importo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle di traffico dati pari a ben 100 GB. Il bundle dell’offerta prosegue poi con minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. È solitamente previsto un costo di attivazione dell’offerta che parte da 2,99 euro, ma quest’ultimo può variare in base all’operatore telefonico da cui si proviene.