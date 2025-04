Amazon SHOCK con lo sconto folle del 50% su Motorola Moto G35

Il prezzo di vendita di Motorola Moto G35 è tra i più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto di qualità, ma che allo stesso tempo costi veramente molto poco, grazie allo sconto del 50% applicato in modo automatico su Amazon.

Il display è di dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un IPS LCD con densità di 392 ppi, soprattutto un refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 3. Il processore è il buon T760 Unisoc, octa-core con una frequenza di clock che si ferma a 2,2Ghz, ma che allo stesso tempo risulta essere affiancata da una buona configurazione: GPU Mali-G57, 4GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino ad un massimo di 1TB).

Amazon da non perdere con gli sconti su Motorola Moto G35

La promozione attivata in questi giorni su Motorola Moto G35 è indubbiamente una delle migliori in circolazione, proprio perché gli utenti si ritrovano a non dover più investire i 229,90 euro necessari per l’acquisto della variante con 4GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma possono approfittare di uno sconto automatico del 50%, che abbassa in questo modo la spesa da sostenere a soli 115,90 euro. Lo potete ordinare qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, quantitativo più che sufficiente per godere del prodotto per qualche giorno, senza doversi preoccupare della ricarica. Il comparto fotografico, nonostante la fascia di prezzo tanto bassa, è comunque sufficientemente fornito, se considerate che nella parte posteriore trovano posto due sensori: un principale da 50 megapixel ed anche un ultragrandangolare da 8 megapixel, che amplia l’angolo di visione.