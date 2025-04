Samsung Galaxy S25 Edge: spunta un’immagine stampa, eccolo qui

Il debutto del nuovo Galaxy S25 Edge è ormai imminente, e nuove immagini ufficiose pubblicate da Evan Blass su X ne rivelano ancora di più. Il modello, presentato inizialmente al Galaxy Unpacked 2025, si conferma il più sottile mai realizzato da Samsung nella serie Galaxy S, con uno spessore compreso tra 5,8 e 6,4 millimetri.

Un design sottile che fa scuola

Il render mostra uno smartphone elegante, dalle linee pulite e con cornici ridotte ai minimi termini. Sul retro, spicca un modulo fotografico a due sensori accompagnato da un flash LED, un’impostazione che ricorda molto quella adottata sul Galaxy Z Fold 4.

Per ottenere uno spessore così ridotto, Samsung ha scelto di rinunciare al teleobiettivo, puntando su una combinazione di sensori più essenziale: una fotocamera principale da 200 megapixel e un’ultragrandangolare da 12 megapixel. Sul fronte, invece, trova spazio una selfie cam da 12 megapixel, incastonata in un foro centrale.

La struttura sarà realizzata in titanio, con una protezione posteriore in Gorilla Glass Ceramic 2. I pulsanti fisici si troveranno sul lato destro, mentre nella parte inferiore ci saranno la porta USB Type-C, il microfono, l’altoparlante e il carrellino SIM.

Specifiche tecniche e strategia commerciale

Dovrebbe essere già tutto ben chiaro per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo. Samsung ha scelto di rendere il suo Galaxy S25 Edge già ampiamente mostrato anche dal vivo al MWC di Barcellona, un dispositivo completo sotto ogni punto di vista. Si parte da un processore di alto livello come lo Snapdragon 8 Elite, affiancato a sua volta da una batteria da 3900 mAh (giustificata dall’eccessiva sottigliezza del prodotto) e da una combinazione di memoria di 12/256 o 12/512GB. Per quanto riguarda il lancio, si dovrebbe partire con i preordini dal prossimo 14 maggio, con la disponibilità per l’Italia che almeno per il momento non è ancora chiara. Potrebbe esserci anche una promozione che consentirà agli utenti di ordinare il dispositivo ottenendo il taglio superiore di memoria al prezzo del taglio inferiore.